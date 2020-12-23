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Yılın son günlerinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor

23 Aralık 2020
Bulutlu hava



Yılın son günlerinde KKTC genelinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 24 – 30 Aralık arasını kapsayan tahminlerine göre, bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava, genellikle az bulutlu ve parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 16 – 19 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.



devlet piyangosu





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23 Aralık 2020


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