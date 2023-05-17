Yılın ilk ‘Race Fest’ organizasyonu Cemsa’da yapılıyor

Son yılların oldukça ilgi gören organizasyonlarından “Race Fest”, yarış festivali organizasyonu, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) organizasyonu ile bu sezon ilk kez yapılıyor. Drag yarışları ve Time Attack yarışları organize eden dernek, her organizasyonunda binlerce kişinin tribünleri doldurmasını sağlıyor. Bu sezonun ilk Time Attack organizasyonunun da oldukça ilgi görmesi bekleniyor. MobileLink Phone Shop’un ana sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon ayrıca Güven Sigorta, Capital Radyo, Comment Printing, Near East Bank ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de katkılarıyla yapılacak.

21 Mayıs Pazar günü, Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirecek olan organizasyonda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlik şeklinde olacak. 14.00’te kapıların açılacağı organizasyonda sergilenecek olan araçlar yerlerini alacak. Takribi 15.30’da yağmur nedeniyle ödül töreni yapılamayan sezonun ilk Drag yarışında dereceye girenlere kupaları takdim edilecek. 16.00’da da Time Attack yarışı başlayacak ve gecenin geç vakitlerine kadar sürecek.

Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı 4 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Yaklaşık 2 kilometre 160 metre uzunluğunda hazırlanan parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için yarışacaklar. Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. En iyi ses sistemine sahip araç, En iyi görünüşe sahip araç ve En iyi motor dizaynına sahip araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak.

Ön kayıtları 62’ye ulaştı

Etkinlik için dernek yönetimi yayınladığı duyuru ile kayıtlara kısıtlama getirdi. Herhangi bir lisans veya üyelik şartının aranmayacağı etkinlikte “Time Attack” 70 araç ile, “Auto Show” ise 250 araç ile kısıtlandı. Araçlarını sergilemek isteyenlerin, 1 araç ve 1 kişi için 200 TL, Pistte zamana karşı yarışmak isteyenlerin, 1 araç ve 2 kişi için 500 TL kayıt ücreti ödemesi gerektiği duyurulurken, seyirci biletlerinin de 100 TL olacağı açıklandı.

Ön Kayıt Listesi:

No. İsim Araç Sınıf 0 SEDAT SİMAVİ GUFİ 1 ARDA GÖKSU SUBARU İMPEZA 4WD 2 FEVZİ KAVAZ SUBARU STİ 4WD 3 SÜLEYMAN YAŞLIHAN SUBARU STİ 4WD 4 BARAN AKELER SUBARU STİ 4WD 5 DOĞUKAN KOPCA EVO8 4WD 6 HÜSYİN KARAOĞLAN SUBARU STİ 4WD 7 ÜLKÜ ERÇOBAN SUBARU STİ 4WD 8 ALPAY EROSAŞ FİESTA PROTO 4WD 9 ÖZGE BORAN SUBARU İMPREZA 4WD 10 BERK BALKANLAR EVO 5 4WD 11 ÖNDER ÖNDEROĞLU EVO 8 4WD 12 ARDA GÖKSU SUBARU İMPREZA WRX 4WD 13 COŞKUN GÜREL GOLF R AWD 14 NİYAZİ YORGANCIOĞLU TOYOTA STARLET GT TURBO FWD 15 KEMAL ÖZKURAL EVO 2 FWD 16 KEMAL TOPCUOĞÜLU HONDA CİVİC FWD 17 BEHİÇ TOPÇU HONDA CRX FWD 18 HASAN KARLITAŞ CİVİC EG FWD 19 ONAT KUTLAR HONDA CIVIC FWD 20 İSMET TALAŞ HONDA CİVİC EF CD528 FWD 21 VEDAT COŞAR FOR ORİON FWD 22 MEHMET PALTA CİVİC TYPER EP3 K20 FWD 23 TUĞBERK KOPCA İNTEGRA DC5 FWD 24 ALİ KÖROĞLU MİNİ FWD 25 FUAT GÜNGÖRMÜŞ GLANZA TURBO FWD 26 SAMİM MAMÜLCÜ HONDA TYPE R FWD 27 FAHRİ PEKAN ALFA ROMEO FWD 28 ÇAĞIN GARANTİ HONDA ACCORD FWD 29 YAKUP ŞAH TYPE R FWD 30 ÖZEL PEKAN ALFA ROMEO FWD 31 AHMET BAGRIACIK NİSSAN SKYLİNE R33 RWD 32 HURİ BAGRIACIK NİSSAN SİLVİA S14 RWD 33 ÖZGÜR ÇETİN NİSSAN SİLVİA S15 RWD 34 TOLGA ERTİNAZ NİSSAN 350 Z RWD 35 SARP TOPRAK NİSSAN 350Z RWD 36 ORHAN KELEŞ NİSSAN SİLVİA S13 RWD 37 MUSTAFA BEYAZ MERCEDES 190 RWD 38 ALİ GÜRAN TAHSİN MAZDA MX5 RWD 39 ONUR GANİ NİSSAN SİLVİA RWD 40 BAYRAM SAYLIK HONDA CİVİC FWD 41 CAN YILMAZ NİSSAN SİLVİA S14 RWD 42 MERT BOZAT E36 COUPE RWD 43 ERDOĞAN AŞIK SİLVİA S15 RWD 44 ESAT YÜCEL BMW M4 RWD 45 ARCAN ERDEM LEON FR RWD 46 MERT BOZAY BMW E36 COUPE RWD 47 ALİ TUTAR MAXDA RX8 RWD 48 MERT BOZAY BMW E36 RWD 49 KAAN TAŞCI MAZDA RX8 RWD 50 TAHİR ŞAH MERCEDES 190 RWD 51 ÖMER ATAÇAĞ ALFA ROMEO RWD 52 DERSU DELİCEIRMAK TOYOTA MRS RWD 53 İLKSEL ERSİN TOYOTA WİNDY FWD 54 FADIL ATILA RENAULT 9 WİLLİAMS FWD 55 AYKUT SOKOLU FORD ESCORT RWD 56 TANJU CANDAŞ EVO5 4WD 57 HÜSEYİN BARANİ NİSSAN 350z RWD 58 JASEEM HAYLOOZ BMW e36 RWD 59 CAFER POLİLİ BMW E36 RWD 60 BEKİR ÖZSUSUZLU NİSSAN SİLVİA RWD 61 ESER YILSAY 350Z RWD