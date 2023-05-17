Yılın ilk ‘Race Fest’ organizasyonu Cemsa’da yapılıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mayıs 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Yılın ilk ‘Race Fest’ organizasyonu Cemsa’da yapılıyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Yılın ilk ‘Race Fest’ organizasyonu Cemsa’da yapılıyor

Son yılların oldukça ilgi gören organizasyonlarından “Race Fest”, yarış festivali organizasyonu, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) organizasyonu ile bu sezon ilk kez yapılıyor. Drag yarışları ve Time Attack yarışları organize eden dernek, her organizasyonunda binlerce kişinin tribünleri doldurmasını sağlıyor. Bu sezonun ilk Time Attack organizasyonunun da oldukça ilgi görmesi bekleniyor. MobileLink Phone Shop’un ana sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon ayrıca Güven Sigorta, Capital Radyo, Comment Printing, Near East Bank ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de katkılarıyla yapılacak.

21 Mayıs Pazar günü, Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirecek olan organizasyonda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlik şeklinde olacak. 14.00’te kapıların açılacağı organizasyonda sergilenecek olan araçlar yerlerini alacak. Takribi 15.30’da yağmur nedeniyle ödül töreni yapılamayan sezonun ilk Drag yarışında dereceye girenlere kupaları takdim edilecek. 16.00’da da Time Attack yarışı başlayacak ve gecenin geç vakitlerine kadar sürecek.


Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı 4 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Yaklaşık 2 kilometre 160 metre uzunluğunda hazırlanan parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için yarışacaklar. Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. En iyi ses sistemine sahip araç, En iyi görünüşe sahip araç ve En iyi motor dizaynına sahip araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak.

 

Ön kayıtları 62’ye ulaştı

Etkinlik için dernek yönetimi yayınladığı duyuru ile kayıtlara kısıtlama getirdi. Herhangi bir lisans veya üyelik şartının aranmayacağı etkinlikte “Time Attack” 70 araç ile, “Auto Show” ise 250 araç ile kısıtlandı. Araçlarını sergilemek isteyenlerin, 1 araç ve 1 kişi için 200 TL, Pistte zamana karşı yarışmak isteyenlerin, 1 araç ve 2 kişi için 500 TL kayıt ücreti ödemesi gerektiği duyurulurken, seyirci biletlerinin de 100 TL olacağı açıklandı.

 

Ön Kayıt Listesi:

 

No.İsimAraçSınıf
0SEDAT SİMAVİGUFİ 
1ARDA GÖKSUSUBARU İMPEZA4WD
2FEVZİ KAVAZSUBARU STİ4WD
3SÜLEYMAN YAŞLIHANSUBARU STİ4WD
4BARAN AKELERSUBARU STİ4WD
5DOĞUKAN KOPCAEVO84WD
6HÜSYİN KARAOĞLANSUBARU STİ4WD
7ÜLKÜ ERÇOBANSUBARU STİ4WD
8ALPAY EROSAŞFİESTA PROTO4WD
9ÖZGE BORANSUBARU İMPREZA4WD
10BERK BALKANLAREVO 54WD
11ÖNDER ÖNDEROĞLUEVO 84WD
12ARDA GÖKSUSUBARU İMPREZA WRX4WD
13COŞKUN GÜRELGOLF RAWD
14NİYAZİ YORGANCIOĞLUTOYOTA STARLET GT TURBOFWD
15KEMAL ÖZKURALEVO 2FWD
16KEMAL TOPCUOĞÜLUHONDA CİVİCFWD
17BEHİÇ TOPÇUHONDA CRXFWD
18HASAN KARLITAŞCİVİC EGFWD
19ONAT KUTLARHONDA CIVICFWD
20İSMET TALAŞHONDA CİVİC EF CD528FWD
21VEDAT COŞARFOR ORİONFWD
22MEHMET PALTACİVİC TYPER EP3 K20FWD
23TUĞBERK KOPCAİNTEGRA DC5FWD
24ALİ KÖROĞLUMİNİFWD
25FUAT GÜNGÖRMÜŞGLANZA TURBOFWD
26SAMİM MAMÜLCÜHONDA TYPE RFWD
27FAHRİ PEKANALFA ROMEOFWD
28ÇAĞIN GARANTİHONDA ACCORDFWD
29YAKUP ŞAHTYPE RFWD
30ÖZEL PEKANALFA ROMEOFWD
31AHMET BAGRIACIKNİSSAN SKYLİNE R33RWD
32HURİ BAGRIACIKNİSSAN SİLVİA S14RWD
33ÖZGÜR ÇETİNNİSSAN SİLVİA S15RWD
34TOLGA ERTİNAZNİSSAN 350 ZRWD
35SARP TOPRAKNİSSAN 350ZRWD
36ORHAN KELEŞNİSSAN SİLVİA S13RWD
37MUSTAFA BEYAZMERCEDES 190RWD
38ALİ GÜRAN TAHSİNMAZDA MX5RWD
39ONUR GANİNİSSAN SİLVİARWD
40BAYRAM SAYLIKHONDA CİVİCFWD
41CAN YILMAZNİSSAN SİLVİA S14RWD
42MERT BOZATE36 COUPERWD
43ERDOĞAN AŞIKSİLVİA S15RWD
44ESAT YÜCELBMW M4RWD
45ARCAN ERDEMLEON FRRWD
46MERT BOZAYBMW E36 COUPERWD
47ALİ TUTARMAXDA RX8RWD
48MERT BOZAYBMW E36RWD
49KAAN TAŞCIMAZDA RX8RWD
50TAHİR ŞAHMERCEDES 190RWD
51ÖMER ATAÇAĞALFA ROMEORWD
52DERSU DELİCEIRMAKTOYOTA MRSRWD
53İLKSEL ERSİNTOYOTA WİNDYFWD
54FADIL ATILARENAULT 9 WİLLİAMSFWD
55AYKUT SOKOLUFORD ESCORTRWD
56TANJU CANDAŞEVO54WD
57HÜSEYİN BARANİNİSSAN 350zRWD
58JASEEM HAYLOOZBMW e36RWD
59CAFER POLİLİBMW E36RWD
60BEKİR ÖZSUSUZLUNİSSAN SİLVİARWD
61ESER YILSAY350ZRWD

 

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Tags:“Race Fest” yarış festivali
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