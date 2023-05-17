Yılın ilk ‘Race Fest’ organizasyonu Cemsa’da yapılıyor

Son yılların oldukça ilgi gören organizasyonlarından “Race Fest”, yarış festivali organizasyonu, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) organizasyonu ile bu sezon ilk kez yapılıyor. Drag yarışları ve Time Attack yarışları organize eden dernek, her organizasyonunda binlerce kişinin tribünleri doldurmasını sağlıyor. Bu sezonun ilk Time Attack organizasyonunun da oldukça ilgi görmesi bekleniyor. MobileLink Phone Shop’un ana sponsorluğunda yapılacak olan organizasyon ayrıca Güven Sigorta, Capital Radyo, Comment Printing, Near East Bank ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de katkılarıyla yapılacak.
21 Mayıs Pazar günü, Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirecek olan organizasyonda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlik şeklinde olacak. 14.00’te kapıların açılacağı organizasyonda sergilenecek olan araçlar yerlerini alacak. Takribi 15.30’da yağmur nedeniyle ödül töreni yapılamayan sezonun ilk Drag yarışında dereceye girenlere kupaları takdim edilecek. 16.00’da da Time Attack yarışı başlayacak ve gecenin geç vakitlerine kadar sürecek.
Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı 4 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Yaklaşık 2 kilometre 160 metre uzunluğunda hazırlanan parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için yarışacaklar. Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. En iyi ses sistemine sahip araç, En iyi görünüşe sahip araç ve En iyi motor dizaynına sahip araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak.
Ön kayıtları 62’ye ulaştı
Etkinlik için dernek yönetimi yayınladığı duyuru ile kayıtlara kısıtlama getirdi. Herhangi bir lisans veya üyelik şartının aranmayacağı etkinlikte “Time Attack” 70 araç ile, “Auto Show” ise 250 araç ile kısıtlandı. Araçlarını sergilemek isteyenlerin, 1 araç ve 1 kişi için 200 TL, Pistte zamana karşı yarışmak isteyenlerin, 1 araç ve 2 kişi için 500 TL kayıt ücreti ödemesi gerektiği duyurulurken, seyirci biletlerinin de 100 TL olacağı açıklandı.
Ön Kayıt Listesi:
|No.
|İsim
|Araç
|Sınıf
|0
|SEDAT SİMAVİ
|GUFİ
|1
|ARDA GÖKSU
|SUBARU İMPEZA
|4WD
|2
|FEVZİ KAVAZ
|SUBARU STİ
|4WD
|3
|SÜLEYMAN YAŞLIHAN
|SUBARU STİ
|4WD
|4
|BARAN AKELER
|SUBARU STİ
|4WD
|5
|DOĞUKAN KOPCA
|EVO8
|4WD
|6
|HÜSYİN KARAOĞLAN
|SUBARU STİ
|4WD
|7
|ÜLKÜ ERÇOBAN
|SUBARU STİ
|4WD
|8
|ALPAY EROSAŞ
|FİESTA PROTO
|4WD
|9
|ÖZGE BORAN
|SUBARU İMPREZA
|4WD
|10
|BERK BALKANLAR
|EVO 5
|4WD
|11
|ÖNDER ÖNDEROĞLU
|EVO 8
|4WD
|12
|ARDA GÖKSU
|SUBARU İMPREZA WRX
|4WD
|13
|COŞKUN GÜREL
|GOLF R
|AWD
|14
|NİYAZİ YORGANCIOĞLU
|TOYOTA STARLET GT TURBO
|FWD
|15
|KEMAL ÖZKURAL
|EVO 2
|FWD
|16
|KEMAL TOPCUOĞÜLU
|HONDA CİVİC
|FWD
|17
|BEHİÇ TOPÇU
|HONDA CRX
|FWD
|18
|HASAN KARLITAŞ
|CİVİC EG
|FWD
|19
|ONAT KUTLAR
|HONDA CIVIC
|FWD
|20
|İSMET TALAŞ
|HONDA CİVİC EF CD528
|FWD
|21
|VEDAT COŞAR
|FOR ORİON
|FWD
|22
|MEHMET PALTA
|CİVİC TYPER EP3 K20
|FWD
|23
|TUĞBERK KOPCA
|İNTEGRA DC5
|FWD
|24
|ALİ KÖROĞLU
|MİNİ
|FWD
|25
|FUAT GÜNGÖRMÜŞ
|GLANZA TURBO
|FWD
|26
|SAMİM MAMÜLCÜ
|HONDA TYPE R
|FWD
|27
|FAHRİ PEKAN
|ALFA ROMEO
|FWD
|28
|ÇAĞIN GARANTİ
|HONDA ACCORD
|FWD
|29
|YAKUP ŞAH
|TYPE R
|FWD
|30
|ÖZEL PEKAN
|ALFA ROMEO
|FWD
|31
|AHMET BAGRIACIK
|NİSSAN SKYLİNE R33
|RWD
|32
|HURİ BAGRIACIK
|NİSSAN SİLVİA S14
|RWD
|33
|ÖZGÜR ÇETİN
|NİSSAN SİLVİA S15
|RWD
|34
|TOLGA ERTİNAZ
|NİSSAN 350 Z
|RWD
|35
|SARP TOPRAK
|NİSSAN 350Z
|RWD
|36
|ORHAN KELEŞ
|NİSSAN SİLVİA S13
|RWD
|37
|MUSTAFA BEYAZ
|MERCEDES 190
|RWD
|38
|ALİ GÜRAN TAHSİN
|MAZDA MX5
|RWD
|39
|ONUR GANİ
|NİSSAN SİLVİA
|RWD
|40
|BAYRAM SAYLIK
|HONDA CİVİC
|FWD
|41
|CAN YILMAZ
|NİSSAN SİLVİA S14
|RWD
|42
|MERT BOZAT
|E36 COUPE
|RWD
|43
|ERDOĞAN AŞIK
|SİLVİA S15
|RWD
|44
|ESAT YÜCEL
|BMW M4
|RWD
|45
|ARCAN ERDEM
|LEON FR
|RWD
|46
|MERT BOZAY
|BMW E36 COUPE
|RWD
|47
|ALİ TUTAR
|MAXDA RX8
|RWD
|48
|MERT BOZAY
|BMW E36
|RWD
|49
|KAAN TAŞCI
|MAZDA RX8
|RWD
|50
|TAHİR ŞAH
|MERCEDES 190
|RWD
|51
|ÖMER ATAÇAĞ
|ALFA ROMEO
|RWD
|52
|DERSU DELİCEIRMAK
|TOYOTA MRS
|RWD
|53
|İLKSEL ERSİN
|TOYOTA WİNDY
|FWD
|54
|FADIL ATILA
|RENAULT 9 WİLLİAMS
|FWD
|55
|AYKUT SOKOLU
|FORD ESCORT
|RWD
|56
|TANJU CANDAŞ
|EVO5
|4WD
|57
|HÜSEYİN BARANİ
|NİSSAN 350z
|RWD
|58
|JASEEM HAYLOOZ
|BMW e36
|RWD
|59
|CAFER POLİLİ
|BMW E36
|RWD
|60
|BEKİR ÖZSUSUZLU
|NİSSAN SİLVİA
|RWD
|61
|ESER YILSAY
|350Z
|RWD