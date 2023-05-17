Sun Valley Cup-2 tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Sun Valley Cup-2 DAÜ kortlarında oynandı. Turnuva tek erkeklerdeki final maçları ardından gerçekleşen kupa töreni ile tamamlandı.
Sun Valley Cup-2 DAÜ sıralaması:
Tek Erkekler
1.ORÇUN KASAP
2.ERGE GÜNSER
3.METİN POSLU
4.İZZET KANAGA
5.ERHAN AKYÜZ
6.İZZET ALSAKAL
7.ABDUL RAQEEB RASHID
8.MAHDİ HASANZADE
9.ARİF HASANZADE
10.ALEX VOLBERG
11.ERHAN DEMİRCİLER
12.RADİN MORADİ
13.BARDIA GHASEM
Tepki göster
0
Bayıldım
0
Huzurlu
0
Hahaha
0
Üzüldüm
0
Hayran Kaldım
0
Facia
Tags:Sun Valley Cup-2