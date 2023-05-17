Sun Valley Cup-2 tamamlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mayıs 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Sun Valley Cup-2 tamamlandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Sun Valley Cup-2 tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Sun Valley Cup-2 DAÜ kortlarında oynandı. Turnuva tek erkeklerdeki final maçları ardından gerçekleşen kupa töreni ile tamamlandı.

 


Sun Valley Cup-2 DAÜ sıralaması:

 

Tek Erkekler

1.ORÇUN KASAP

2.ERGE GÜNSER

3.METİN POSLU

4.İZZET KANAGA

5.ERHAN AKYÜZ

6.İZZET ALSAKAL

7.ABDUL RAQEEB RASHID

8.MAHDİ HASANZADE

9.ARİF HASANZADE

10.ALEX VOLBERG

11.ERHAN DEMİRCİLER

12.RADİN MORADİ

13.BARDIA GHASEM

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Tags:Sun Valley Cup-2
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