Yıldızlarımızla gurur duyduk! 4 Dünya Şampiyonluğu!

Limasol Bankası Yan Kuruluşu Limasol Sosyal Sorumluluk Co. Yıldızları Parlatıyoruz Projesi üyeleri NEV Çocuk Fitness Milli Takımı Bayrağımızı Kanada’da Gururla Dalgalandırdılar!

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonuna bağlı Nev Çocuk Fitness Milli Takımı, Kanada’nın Başkenti Ottawa’da düzenlenen Çocuk Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde büyük bir başarıya imza attı. 4 Dünya şampiyonluğu elde eden yıldızlarımızı, ailelerini ve en başta bu işe gönül veren KKTC Nev Çocuk Fitness Milli Takım Antrenörü Neval Çelebioğlu Akgürgen ve KKTC Halter Vücut Geliştirme Federasyon Başkanı Ali Dahlemeroğlu’nu gönülden tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Nev Çocuk Fitness Milli Takım Antrenörü Neval Çelebioğlu Akgürgen yarışma sonrası şunları söyledi: “NEV Fitness & Limasol Bankası Yan Kuruluşu Limasol Sosyal Sorumluluk Co. ile çıktığımız bu yolda ülkemizin başarılı çocuklarını; yıldızlarımızı el birliği ile parlatacağımız sözünü vermiştik. Nev Fitness ailesi olarak bizler Çocuk Fitnessi ülkemizde en iyi şekilde yapabilmek ve çocuklarımızı uluslararası arenaya taşıyabilmek için 2012 yılından beri çok emek verdik. Bu zorlu süreçte son 2 yıldır Limasol Bankası Yan Kuruluşu Limasol Sosyal Sorumluluk Co.’yu yanımızda hissetmek bizlere güç kattı. Özellikle çocuklarımızın uluslararası alanda ülkemizi temsiliyetleri noktasında en büyük destekçimiz oldular. Kanada’nın Başkenti Ottawa’da çocuklarımızın ülkemiz adına elde etmiş olduğu şampiyonlukların her anında vardınız. NEV Çocuk Fitness Yıldızları sayenizde çok daha parlak!”.

Bireysel ve grup kategorilerinde 4 Dünya Şampiyonluğu kazanıldı. Amerika, Kanada, Avrupa ve diğer ülkelerden seçilmiş birçok başarılı sporcular arasında yıldız gibi parlayan ülkemiz sporcularımızın dereceleri:

T.R.N.C TRIO (Grup Dans): Dünya Şampiyonu

7-9 Yaş: SU BOLCAN – Dünya Şampiyonu

10-12 Yaş: ÜLFET TOMAK – Dünya Şampiyonu

15-17 Yaş: BİLİN AKGÜRGEN – Dünya Şampiyonu

Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler konuyla ilgili olarak dereceye giren sporcuları, onları cesaretlendiren ve destekleyen ailelerini, antrenörleri Neval Çelebioğlu Akgürgen ve Federasyon Başkanı Ali Dahlameroğlu’nu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.