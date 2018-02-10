Yıldızhan’dan feministlere veryansın!

ELEŞTİRİLERE SİTEM EDEREK BABALIĞINI YÜCELTTİ:

Ülkemizde otel yaptırmaya hazırlanan türkücü İzzet Yıldızhan Girne’de verdiği konserde kendisini kadın düşmanı olarak nitelendirenleri feminist ilan ederek onlara sitemlerini dile getirdi. Dokuz çocuk babası olan Yıldızhan babalığın kutsallığına değinmeden de geçmedi.

Güçlü sesi ve yorumuyla herkesin gönüllerinde taht kuran İzzet Yıldızhan, Girne’deki bir otelde sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşattı. Dokuz çocuğu olan sanatçı dünya listelerinde 1. en büyük baba olduğunu, çocukları çok sevdiğini, bu yüzden de takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

Evlat sahibi olmak istemeyen insanlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan sanatçı sözlerini şöyle ifade etti “Şu an Türkiye’de çok pişman starlar var. Gençliklerinde çocukla uğraşmamak ve çocuğun onları engelleyeceğini düşündükleri için çocuk yapmamışlar. Şimdi de çocuk yapamıyorlar. Onun yerini dolduramıyorlar. Yalnız kalmışlar, pişmanlar. Özellikle yaşı daha ileri olanlar daha da pişmanlar. Para evladın yerini dolduramaz. Ben evlatlarımla kısa zaman da geçirsem kaliteli zaman geçiriyorum, onlarla ilgileniyorum, onlar benim her şeyim.”

Geçtiğimiz günlerde kadınlar alakalı açıklamasına tepki alan sanatçı söyle açıklamalarda bulundu “Ben televizyona baktığımda, bana belden aşağı vurmak isteyenlerin hepsi kıskanç ve içinde bana karşı kötü şeyler olan insanlar, özellikler feministler bunların başında geliyor. Burada kadınları taban almıyorum. Çünkü benim annem de bir kadın. Özellikle 3-5 erkek düşmanı, mutsuz insanlar benimle uğraşıyorlar. Beni, ailemi ve çocuklarımı üzmesinler. Benim hayatımda 3 kadın yok ki böyle söylemlerde bulunuyorlar.”