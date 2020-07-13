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Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi arttı

13 Temmuz 2020
Merkez Bankası

Türkiye Merkez Bankası’nın beklenti anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 10,22’ye yükseldi. Katılımcıların geçen ay 6,99 olan dolar/TL tahmini de 7,01’e oldu.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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