Kıbrıs

Özyiğit: Kapsamlı Polis raporu ne oldu?

13 Temmuz 2020
Cemal Özyiğit
Cemal Özyiğit

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, özel jet konusuyla ilgili kapsamlı polis raporunun ne zaman açıklanacağını sordu. Meclis’te yaptığı konuşmada özel jet olayına değinen Özyiğit, konuyla ilgili hazırlanan ön raporda kamera kayıtlarının silindiğinin ortaya çıktığını anımsatarak, “Bu kayıtları kim, kimin emriyle silmiştir. Bu yapılan ciddi bir suçtur” dedi. Silinen görüntülerde bazı bakanların da olduğuna yönelik ciddi iddialar olduğunu, hatta bunu bazı UBP milletvekillerinin bile gündeme getirdiğine dikkat çeken Özyiğit, “Kapsamlı polis raporu biran önce hazırlanmalı ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Kimin ne yaptığı, kimlerin bu işin içinde olduğu ortaya çıkarılmalıdır” dedi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Anayasayı paspas ettiler

Anayasayı paspas ettiler

13 Temmuz 2020
Photo of Pilli: Cumhurbaşkanımız bilgi talep etmiş  olsaydı, raporun hazır olduğunu öğrenmiş olacaktı 

Pilli: Cumhurbaşkanımız bilgi talep etmiş  olsaydı, raporun hazır olduğunu öğrenmiş olacaktı 

12 Temmuz 2020
Photo of Hatayspor Süper Lig’e çıktı

Hatayspor Süper Lig’e çıktı

12 Temmuz 2020
Photo of Pilli: Pozitif vakaya rastlanmadı

Pilli: Pozitif vakaya rastlanmadı

12 Temmuz 2020
Photo of Ayasofyalar ve “Antagonistik Hoşgörü”

Ayasofyalar ve “Antagonistik Hoşgörü”

12 Temmuz 2020
Photo of Güneyde 7 yeni pozitif vaka

Güneyde 7 yeni pozitif vaka

12 Temmuz 2020
Photo of Fatma Soyer hayatını kaybetti

Fatma Soyer hayatını kaybetti

12 Temmuz 2020
Photo of Erdoğan: İş birliği ve adil bir paylaşım

Erdoğan: İş birliği ve adil bir paylaşım

12 Temmuz 2020
Photo of Özersay: Enerji denklemine Kıbrıs Türkü’nü dahil edebileceğime inanıyorum

Özersay: Enerji denklemine Kıbrıs Türkü’nü dahil edebileceğime inanıyorum

12 Temmuz 2020
Photo of Varış: Komitenin kararlarının geçerliliği sorgulanmalı

Varış: Komitenin kararlarının geçerliliği sorgulanmalı

12 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı