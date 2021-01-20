Yıkılan teleskopla son keşif: Yeni bir ‘örümcek yıldızı’

Gökbilimciler, şimdi yıkılmış olan bir teleskopu kullanarak uzayda yeni bir tür örümcek yıldız keşfetti.

Örümcek yıldızlar ikili sistemlerde oluşan bir nötron yıldızı çeşididir. Dev bir yıldız çöktüğünde ve bir nötron yıldız haline geldiğinde bazen, örümceklerin eşlerini yutmasına benzer şekilde, yakındaki yıldızların maddelerini koparabilir.

Kavli Parçacık Astrofiziği Enstitüsü’nün üyesi Roger Romani “Karadul ve kızılsırtlı ikililerinin temel özelliği normal ama çok düşük kütleli bir yıldızı bir milisaniye pulsarının yakınına koymaları, ki bunun yıldız için feci sonuçları olur” dedi.

İki tür örümcek yıldızı vardır: karadullar ve kızılsırtlar. Karadul örümcek yıldızları, eşlik eden yıldız nispeten düşük bir kütleye (0,1 güneş kütlesinin altında) sahip olduğunda oluşurken, kırmızısırtlı örümcek yıldızları ikinci yıldız daha ağır olduğunda oluşur.

Bu nötron yıldızlar her 30 milisaniyede bir dönerek her dönüşte bir ışık parlaması yaratır, ikinci yıldızdan yutulan malzemeyi kendilerini ileri itmek için kullanır ve başka yıldızlara o kadar yaklaşırlar ki tıpkı bir örümceğin eşini yemesi gibi yıldızların yüzeyini soymayı ve maddelerini emmeyi başarırlar.

Virginia’daki George Mason Üniversitesi’nden bilim insanları artık yıkılmış olan Arecibo teleskopunun 327 MHz’lik alıcısını kullanarak bu yıldızlardan 8’ini keşfetti.

Porto Riko’daki 900 tonluk radyo teleskopu bir zamanlar dünyanın en büyük teleskopuydu; fakat uzun süreli hasar, yöneticilerinin teleskopun tamir edilemeyeceğine karar vermesine ve teleskopun sonunda çökmesine neden oldu.

Bulunan yıldızlardan üçü karadulken bir diğeri henüz bozulmamış bir eşlikçisi olan bir kızılsırtlıydı.

Ne var ki bir yıldız her iki sınıflandırmanın da davranışlarını sergiliyordu: kızılsırtlılara benzer yoğun bir radyo tutulması ve bir karadul için alışılmadık derecede yüksek, bir kızılsırtlı içinse düşük olan bir kütlesi vardı.

ArXiv’de yayımlanan makalede gökbilimciler “Bu sistem, bu iki gözlemsel sınıf arasında ender görülen bir orta nokta vakası temsil ediyor olabilir” diye yazdı.