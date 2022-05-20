Yiğitcan Bursa’da yarışacak

Yiğitcan Hekimoğlu, Bursa’da düzenlenecek Olimpik Deneme Yarışları’nda piste çıkacak

KKTC Atletizm Federasyonu ve ülkemizin elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa’da 21-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Olimpik Deneme Yarışları’na katılacak.

Geçtiğimiz gün Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda rekor deneme yarışı ile sezonun ilk yarışında 10.60’lık iyi bir derece koşan Yiğitcan, Bursa’da da 100 metre branşında piste çıkarak derecesini geliştirmeye çalışacak. 100 metre seçme serileri saat 16.01’de, final yarışı ise 18.17’de koşulacak.