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Yetkililer doğruladı: Van’da 3’ü İran sınırından geçiş yapan 5 kişi ‘yüksek ateş’ sebebiyle tedavi altında

23 Şubat 2020

Van’da İran’dan giriş yapan 3 Türk vatandaşı, yüksek ateş görülmesi sebebiyle şüpheli olarak hastanede tedavi altına alındı. Hakkari’de de ateşi yükselen bir çocuk ile annesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Yetkililer 5 kişinin tedavi altında tutulduğunu doğruladı.

İran’da koronavirüs vakası ve can kaybı yaşanmasının ardından Van’da teyakkuz durumuna geçildi.

Bugün öğle saatlerinde, Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan İran’dan Türkiye’ye giriş yapan 3 Türk vatandaşında yüksek ateş görülmesi nedeniyle şahıslar tedbir amaçlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne getirilerek intaniye bölümünde tedavi altına alındı.

3 Türk vatandaşında korona virüs ile alakalı araştırma başlatıldığı öğrenildi.

Valilik yetkilileri, tedbir maksatlı bölge hastanesinde yüksek ateşli 5 kişinin tedavi altında tutulduğunu doğruladı. Ancak herhangi bir virüs tespiti ile alakalı konuşmanın erken olduğunu bildirdi. Bu arada İran ile irtibatlı sınır kapılarının hepsinde yarından itibaren ateş ölçer sistemin devreye alınacağı kaydedildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışanların da lüzumsuz dedikodulara ve spekülasyonlara sebebiyet vermemek için ikaz edildikleri öğrenildi. Bölgedeki hastanelerde herhangi bir karantina kararı alınmazken, çalışan personelin daha hassas olmaları tavsiye edildi.

​Van İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama

Müdürlüğün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Van’ın Saray ilçesi, İran arasında giriş çıkışların sağlandığı Kapıköy Gümrük  Kapısı’ndan İlimize gelen herkesinsağlık muayenesi yapılmaktadır. İlimizde şuan bir Coronavirüsü hastası mevcut değildir. Ayrıca İran’dan İlimize Ambulans ya da başka bir yolla hasta kabulü yapılmamaktadır.”

 

 

 




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