Kıbrıs

Yeşilyurt’ta derivasyon kanalındaki patlak tamir ediliyor

17 Ocak 2020

Yeşilyurt’ta derivasyon kanalındaki patlak üzerinde çalışmalara önceki gün başlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sağanak yağışlardan dolayı Lefke ve Çamlıköy regülatörlerine gelen aşırı su, derivasyon kanalına girerek, Yeşilyurt köyü üzerindeki sifonun yanındaki kanalı patlatmıştı.

Su İşleri Dairesi tarafından, Lefke ve Çamlıköy regülatörleri kontrollü bir şekilde açılarak, su derelere boşaltıldıktan sonra 15 Ocak’ta patlayan kanalda temizlik ve tamir çalışmalarına başlandı.



Etiketler

İlgili Makaleler

Yeni atamalar duyuruldu

17 Ocak 2020

Güneyde öğrencilerden Başbakanlık Sarayı önünde protesto

17 Ocak 2020
Casus van

DİSİ ve DİKO ‘Casus van skandalını örtbas etmeye çalışmakla’ suçlanıyor

17 Ocak 2020

Güneyde Sahil Güvenlik birimleri 455 kişiyi kurtardı

17 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı