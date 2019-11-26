Yeşilyurt bölgesinde 6 saatlik elektrik kesintisi

Yeşilyurt bölgesinde yarın, elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09:30 – 15:30 saatleri arasında Cengiz Topel Hastanesi, Yeşilyurt Öğrenci Yurdu ve bölgedeki tesis ve su motorlarına elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, ayrıca kesintinin başlagıcı ve bitişinde ise 15 dakikalığına Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarı bölgelerin elektrik enerjisi kesik olacak.