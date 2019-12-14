Kıbrıs

Yeşilırmak’ta balıkçı barınağı için yer tespiti yapıldı

14 Aralık 2019

Yeşilırmak’ta balıkçı sığınma yeri ve mendirek yapımı için yer tespiti yapıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yeşilırmak Balıkçılar Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarete, Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat, Yeşilırmak Balıkçı Derneği yöneticileri ve bakanlık yetkilileri hazır bulundu.

Ziyarette, deniz içerisinde mendirek ve dalgakıran inşaası konusunda yer tespiti yapılarak, görüş alışverişinde bulunuldu.

Projeyle bölgedeki amatör balıkçılar için sığınma yeri  inşa edilmesi ve amatör olarak deniz sporları yapılmasının önünün açılması amaçlanıyor.



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