Yeşilırmak: Koruma altında olan bir bölgenin nasıl yok edildiğine inanamayacaksınız!

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yetkililerin bu tahribata seyirci kaldığını söyledi.

Yeşilırmak “Gerçekten inanılmaz Çevre koruma Dairesi görevini yapmıyor!!! Çevre örgütleri gazetelerde manşet görevini yapmıyor!! Limanlar Dairesi durdurma yazısı vermesine rağmen polis görevini yapmıyor! Çevre koruma Dairesi Müdürü ben karışmam diyor. Eski Eserler gelip tahribatı gördü ama sadece GÖRDÜ. Felaket dedi ama gördü gitti.” İfadelerini kullandı

Açıklama şöyle:

Yazıklar olsun!!! Bu fotoğraflara lütfen iyi bakın! Koruma altında olan bir bölgenin nasıl yok edildiğine inanamaycaksınız! Üstelik bu bölge de AKDENİZ FOK BALIĞININ YUVASI mevcut ve Çevre Dairesi tarafından “özel Çevre koruma alani” listesine alındı. Fotoğraflarda eski harup ambarları ve fok balığının yuvası çok net görünmektedir. Çevre Koruma Dairesinin burası ile ilgili görüşleri de ek’tedir. Gerçekten inanılmaz Çevre koruma Dairesi görevini yapmıyor!!! Çevre örgütleri gazetelerde manşet görevini yapmıyor!! Limanlar Dairesi durdurma yazısı vermesine rağmen polis görevini yapmıyor! Çevre koruma Dairesi Müdürü ben karışmam diyor. Eski Eserler gelip tahribatı gördü ama sadece GÖRDÜ. Felaket dedi ama gördü gitti. Yetkimiz olmamasına rağmen mücadele ediyoruz ama sabrımız tükendi bilin istedim. Bu cesarete, bu güce karşı koyamıyorsanız niçin o makamlara oturuyorsunuz??? Eski eseri yıkıp otel yaptığını Kaymaklık, Eski eserler, devlet emlak malzeme, Çevre dairesi, şehir planlama yerinde tespit ettik. Nasıl olur böyle bir şey. Hukuk devleti değil miyiz biz!!!