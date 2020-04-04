Yeşilırmak: Ekonomi ve Enerji Bakanlığı uyuma! Çalışanlarımıza maske ve tulum bulamıyoruz

Enerji ve ekonomi bakanlığı uyuma!!!

Çalışanlarımıza tulum ve maske bulamıyoruz.

Maske 4.5TL

Tulum 110TL

Üstelik tulum da tek kullanımlık.

Corona virüs adamıza gelmeden önce;

Maske 0.36 Krş

Tulum 24TL

Denetimi olsun yapallim.

Bu arada fırsatçılar bu memleletin evlâdı değildir. Böylesine olağanüstü bir durumda bile vatandaşımız cebindeki parayı düşünen insan bizden değidir.

Çok açık ve net.