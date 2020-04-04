Yeşilırmak: Ekonomi ve Enerji Bakanlığı uyuma! Çalışanlarımıza maske ve tulum bulamıyoruz

Karantina süreci 7 gün daha uzatılan, Karpaz bölgesinin belediye başkanları, hükümet yetkililerine çağrı yapmaya devam ediyor.
Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ın, sosyal medya hesabından sabah saatlerinde yaptığı paylaşımında, çalışanlarına tulum ve maske bulamadıklarını söyleyerek, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a seslendi.
“Enerji ve Ekonomi Bakanlığı uyuma”
Yeşilırmak’ın, ‘Enerji ve ekonomi bakanlığı uyuma’ başlığıyla yaptığı paylaşımın tamamı şöyle:
Enerji ve ekonomi bakanlığı uyuma!!!
Çalışanlarımıza tulum ve maske bulamıyoruz.
Maske 4.5TL
Tulum 110TL
Üstelik tulum da tek kullanımlık.
Corona virüs adamıza gelmeden önce;
Maske 0.36 Krş
Tulum 24TL
Denetimi olsun yapallim.
Bu arada fırsatçılar bu memleletin evlâdı değildir. Böylesine olağanüstü bir durumda bile vatandaşımız cebindeki parayı düşünen insan bizden değidir.
Çok açık ve net.