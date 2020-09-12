Yeşilırmak: Bölgemizde de Covid-19 vakası tespit edilmiştir

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgelerinde yerel Covid-19 vakasına rastlandığını belirtti.

Yeşilırmak’ın açıklaması :

“Değerli Bölge Halkım,

Son dönemde yerel bulaşın kontrolsüzce artması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sıkıntıları geçmişte olduğu gibi yine hep birlikte aşacağız. Bölgemizde’de yerel Covid 19 vakası tespit edilmiştir ve gerekli önlemler alınmaktadır. Vatandaşımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Sağlık bakanımız ile yaptığımız görüşmede bulaşın kaynağı olan ortamda bulanan vatandaşlarımıza pcr testi yapılacaktır. Önce kendiniz, sonra sevdikleriniz için kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyen, maske ve mesafe kurallarına ayrıca uymanızı rica ederim.”