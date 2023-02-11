Yeşilırmak Ağladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Yeşilırmak Ağladı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Türkiye’de deprem sonucu hayatını kaybeden Bahar Hüsam ve eşi Ulaş Hüsam son yolculuklarına uğurlandı. Hatay’ta Kırikhan Öğretmen Evi enkazından cansız bedenleri çıkarılan Bahar Hüsam ve eşi Ulaş Hüsam dün akşam ülkeye getirilmesinin ardından bugün öğle namazına mütaakip Yeşilırmak kabristanlığında gözyaşlarıyla defnedildi. Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı Ulaş Hüsam’ın tabutunun üzerindeki KKTC ve TC bayraklarını çocuklarına teslim etti.


Haber: MUSTAFA ŞENAL

 

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Tags:Mustafa Şenal
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