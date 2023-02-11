Yeşilırmak Ağladı

Türkiye’de deprem sonucu hayatını kaybeden Bahar Hüsam ve eşi Ulaş Hüsam son yolculuklarına uğurlandı. Hatay’ta Kırikhan Öğretmen Evi enkazından cansız bedenleri çıkarılan Bahar Hüsam ve eşi Ulaş Hüsam dün akşam ülkeye getirilmesinin ardından bugün öğle namazına mütaakip Yeşilırmak kabristanlığında gözyaşlarıyla defnedildi. Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı Ulaş Hüsam’ın tabutunun üzerindeki KKTC ve TC bayraklarını çocuklarına teslim etti.

Haber: MUSTAFA ŞENAL