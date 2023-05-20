Yeşilçam’ın unutulan yıldızı, yeni Barbar Conan serisine ilham oldu

Ünlü çizgi roman karakteri Barbar Conan’ın çiziminde, Yeşilçam yıldızı Yavuz Selekman’dan ilham alındığı öne sürüldü.

Zindanlar ve Ejderhalar (Dungeons & Dragons) adlı rol yapma oyunu ve ABD’deki tanınmış çizgi roman yayımcısı Dark Horse Comics’teki çizimleriyle tanınan Den Beauvais, söz konusu iddiaya Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımda yer verdi.

Beauvais, gönderisinde Conan çizerlerinden Rob De La Torre’nin, “Conan’ın yüzünün aktör Yavuz Selekman’dan esinlenerek çizildiğini söylediğini” belirtti.

Torre ise iddiayla ilgili doğrudan açıklama yapmazken, kendi Facebook sayfasından Barbar Conan’ın çizimiyle Selekman’ın yüzünün yan yana yer aldığı bir görsel paylaştı.

Titan Comics adlı çizgi roman şirketi, nisanda orijinal Barbar Conan serisinin haklarını satın alarak yeni bir dizi başlattıklarını belirtmişti. Bu seride çizimleri Torre ve José Villarrubia üstlendi. Çizgi romanın ilk sayısının 26 Temmuz’da çıkacağı bildirildi.

Amerikalı yazar Robert E. Howard’ın yarattığı Barbar Conan’la ilgili ilk hikaye 1932’de ünlü fantastik ve korku edebiyatı dergisi Weird Tales’ta çıkmıştı. Bu dergide H. P. Lovecraft ve Clark Ashton Smith gibi yazarlar da hikayelerini yayımlamıştı.

Hikayenin 1982 ve 1984’te yayımlanan sinema uyarlamarında Barbar Conan’ı Arnold Schwarzenegger canlandırmıştı.

2004’te 64 yaşında hayatını kaybeden Selekman ise 1965’te çıkan ve başrolünde Kartal Tibet’in yer aldığı Karaoğlan’la adını duyurmuştu. Filmin yönetmenliğini, ilk sayısı 1963’te basılan Karaoğlan çizgi roman serisinin yazarı Suat Yalaz yapmıştı.

Sinemadan önce milli güreşçi olarak müsabakalara katılan Selekman, 1963’te Napoli’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda şampiyon olmuştu.

Independent Türkçe, Nerdist, Merlin’in Kazanı