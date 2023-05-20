Courtney Love, Nirvana’nın en büyük hitinin yayımlanmamış sözlerini açıkladı

Courtney Love, Nirvana’nın en büyük hit parçasının son halinin Kurt Cobain tarafından yazılan orijinal taslaktan “farklı bir şarkı” olduğunu açıkladı.

Rock grubunun 1991 tarihli Nevermind albümünün ilk teklisi olan Smells Like Teen Spirit, albümün kaydedilmesinden sadece haftalar önce yazılmıştı.

Love, bu kısa süre içinde sözlerin büyük bir kısmının çöpe atıldığını ve son versiyon için yeniden yazıldığını paylaştı.

Rob Harvilla’yla 60 Songs That Explain the 90s (90’ları Anlatan 60 Şarkı) podcast’inde konuşan 58 yaşındaki şarkıcı, eşinin günlüklerinden grubun en ünlü şarkısının birkaç alternatif dizesini okudu.

Love, sözleri okumadan önce “Bunların bazıları bu günlüklerdeydi ve bazıları da yayımlandı” diye belirtti.

Dışarı çıkın ve oynayın / kuralları siz koyun / biliyorum umarım / gerçeği satın alırım / kim kral ve kraliçesi olacak / tüm dışlanmış gençlerin.

Çok tembeliz / ve çok aptalız / ebeveynlerimizi suçluyoruz / ve aşk tanrısını / bir şişe için depozito / içine sok / rol modelimiz yok.

Love, ikinci bir taslağa geçerek şunları okudu:

Bu özel günde birleşiyoruz / bu gün saygısızlığa af vererek / Bir inkar / ve yabancılardan / bir canlanma / ve iyiliklerden / işte şimdi buradayız / çok ünlüyüz / işte şimdi buradayız / bizi eğlendirin.

Daha sonra Harvilla, orijinal dizelerden sadece beş tanesinin şarkının son versiyonuna girebildiğini gözlemledi.

“Şarkının koruduğu tek tutarlılık şunlar: ‘Silahlarınızı doldurun ve arkadaşlarınızı getirin’ ve ‘Küçük grup her zaman vardı ve sonuna kadar hep olacak’, hepsi bu” diyen Love, şarkının demosundan “farklı bir şarkı” olduğunu da sözlerine ekledi.

Love daha sonra Cobain’in “Kim kral ve kraliçesi olacak / tüm dışlanmış gençlerin” dizesini bırakmış olmasını dilediğini itiraf etti ve bunun kendisini ve kızını katlandıkları “pisliği üstlenmekten” kurtaracağını açıkladı.

Bu yorum Cobain’in intiharı üzerine aldığı eleştirilere bir gönderme gibi görünüyor.

Cobain ve Love 1992’den Cobain’in 1994’te 27 yaşında hayatını kaybetmesine kadar iki yıl evli kaldı. İkilinin şu anda 30 yaşında olan Frances Bean adında bir kızları var.

* İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Independent Türkçe için çeviren: İpek Uyar