Yeşil Hat üzerinde kaçak mülteci konusu AB’ye taşındı

Güney Kıbrıs , Yunanistan, İtalya, İspanya ve Malta’nın oluşturduğu “MED 5” grubu AB Göçmen Konuları Komiseri Ylva Johansson’a bir mektup göndererek, Yeşil Hat üzerinden AB’ye kaçak mülteci sorununu gündeme getirdiler.

Fileleftheros gazetesi, “MED 5” isimli birliği oluşturan Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Malta’nın, bugün gerçekleştirilecek AB İçişleri ve Adalet Konseyi toplantısı çerçevesinde AB Göçmen Konuları Komiseri Ylva Johansson’a ortak bir mektup göndererek Yeşil Hat üzerinden AB’ye kaçak mülteci geçişinin AB’nin ortak sorunu olduğu görüşünü ilettiklerini yazdı.

Gazete, söz konusu beş ülkenin, Yeşil Hat konusunu uzun zamandan sonra ilk kez öncelikleri arasında aldıklarını ve bu konuyu, Ortak Sığınma ve Göç Politikası ortak anlaşmasının imzalanması için koşul olarak ortaya koyduklarını belirtirken ortak mektupta kaçak göç ve mülteci akını konusunda AB’nin alması gereken önlemlere de değinildiğini aktardı.