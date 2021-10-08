Guterres: Türkiye’den en kısa sürede ulusal iklim eylem planı sunmasını bekliyorum

Türkiye’nin anlaşmayı onaylamasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Guterres şunları kaydetti:

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylayarak diğer G20 ülkelerine katılmasından memnuniyet duydum. Türkiye’den 2053 yılına kadar net sıfır emisyon taahhüdü kapsamında, en kısa sürede ulusal iklim eylem planı sunmasını bekliyorum.