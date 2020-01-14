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Yermoseya Belediyesi dereden taşan sulardan dolayı alarmda

14 Ocak 2020

Limasol’a bağlı Yermoseya’da, Asprokremos ve Yermoseya barajlarının taşması nedeniyle yaşanan su taşkınlarının, Yermoseya Belediyesi’ni geçtiğimiz hafta ve hafta sonuna kadar alarmda kalmasına neden olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, Asprokremos barajının taşmasının ardından Yermoseya barajının da taşması nedeniyle bölgede geçtiğimiz hafta su taşkınlarının meydana geldiğini anımsattı.

Gazete Yermoseya Belediye ekiplerinin, yapılan uyarılara rağmen vatandaşların su birikintilerinin içerisine girmeye çalışmasına bağlı olarak arabaların sularda kalması ve araç içerisindeki kişilerin ise mahsur kalması nedeniyle, sürekli alarmda olduğunu yazdı.

Habere göre Yermoseya Belediye Başkanı Kiriakos Ksidias, zararın tespit edilmesi amacıyla bölgede incelemelerde bulundu.

KAR VE ŞİDDETLİ RÜZGAR

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, hava koşullarında yaşanacak değişikliklere yer verdi.

Gazete, Trodos bölgesine bu akşam kar yağışının, perşembe gününden itibaren ise , şiddetli rüzgarların beklendiğini de yazdı.



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