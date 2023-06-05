Yerli ürünler temiz, iki ithalde limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi’nin 26 Mayıs-1 Haziran tarihlerini kapsayan gıda denetimlerinde yerli ürünlerin tümü temiz çıkarken, ithal iki üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
27 ithal ürün arasında İşleyen Kardeşler’e ait sarı elma ile Cahide Kılıç’a ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi
Yerli 7 üründen alınan numuneler temiz çıktı
Tepki göster
0
Bayıldım
0
Huzurlu
0
Hahaha
0
Üzüldüm
0
Hayran Kaldım
0
Facia
Tags:limit üstü kalıntı