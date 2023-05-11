Yenilenen Universal Bank, CardPlus geçişini de tamamladı

Ülkemizin köklü bankalarından Universal Bank 25 yıllık tarihinde yeni bir sayfa açmak üzere 2023 yıl başı itibarıyla köklü bir yenilenme projesi başlattı. Projenin fitili, Bankanın aynı zamanda ana sermayedarı olan Erkman ailesi tarafından 2022 yılının son gününde Bankanın özkaynaklarına ilave edilen 120 milyon TL karşılığı döviz cinsinden sermaye benzeri kredi ile ateşlendi. Bankanın tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktasında, değişimin nişanesi olarak Genel Müdürlüğe getirilen Yücel Gök bu projenin komutasını, bizzat atadığı profesyonel kadroyla birlikte yürütüyor. Bankanın önümüzdeki 5 yıllık yol haritasını çizdiklerini belirten Genel Müdür Yücel Gök, bu amaçla yılın ilk çeyreğinde 750 bin dolar kadar bilgi teknolojileri altyapı yatırımı yaptıklarını ve bankanın anabankacılık sisteminin yenilenmesi için de gerekli sözleşmelerin yapılarak, teknik çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

Mayıs Başı İtibarıyla Card Plus geçişi tamamlandı; Universal Bank Kart ATM ve POS Sistemi Yenilendi

Banka’nın tecrübeli Genel Müdürü Yücel Gök, stratejilerinin modern bankacılığın sağlayabileceği en iyi şartlarda hızlı, şeffaf ve güvenilir Bankacılık hizmetini Kıbrıs halkına sunmak olduğunun altını çizerek, bu felsefelerini müşteriye bir an önce yansıtabilmek için öncelikli hedeflerinin Banka’nın fiziki imkanlarının iyileştirilmesi ve müşterinin kullandığı ürünlerin yenilenmesi olduğunu ifade ediyor. Bu amaçla bir yandan Dereboyundaki Genel Müdürlük Binası ve şubelerin renovasyon projelerini başlattıklarını bir yandan da müşterilerin hizmet aldığı başlıca alternatif dağıtım kanallarını yenilemek istediklerini belirten Gök, KKTC’nin en büyük kart sistemi sağlayıcısı Card Plus ile bu niyetle anlaştıklarını söylüyor. Müşterilerinin Card Plus’ın bilinen, güvenilir tüm hizmetlerine erişim sağladığını, kendilerinin de özellikle ana bankacılık sisteminin güncellenmesi ile birlikte kampanya ve promosyonlarla kart hizmetini Universal Bank müşterileri için daha kaliteli ve avantajlı hale getirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Genel Müdür Yücel Gök sözlerini şu şekilde tamamladı:

Hedefimiz Bankamızı Tekrar Sektörün Zirvesine Taşımak

“Bankamız bu ülkenin en varlıklı ve saygın sermayedarlarının gücünü arkasına alarak uzun yıllar KKTC’deki en köklü bankalardan biri olmuştur. Dolayısıyla bu bankanın genetiğinde başarılı olmak ve zirvede yer tutmak doğal olarak vardır. Son yıllarda yaşanan performans düşüklükleri kurumların yaşam döngülerinde her zaman olasılık dahilindedir. Bunu tüm kurumlar yaşar. Fakat yalnızca güçlü kurumlar gidişatı tersine çevirebilir. Böylesi kurumlarsa bir kez geri döndüklerinde, önceki zirvelerinin de üzerine çıkmak isterler. İşte, Universal Bank olarak, kabiliyetli ve yetkin insan kaynağı, güçlü sermayedar ve vizyoner üst yönetim kombinasyonumuzu kullanarak hedefledeğimiz başarı budur. Bunu yapabileceğimize yürekten inandığım için buradayım. Card Plus değişimiyle müşterisine yeniden ayağa kalkma sinyalini vermeye başlayan Bankamız, çok yakında, yeni web sitesi, internet ve mobil bankacılık uygulamarıyla ve yenilikçi kredi, mevduat ve hazine ürünleriyle müşterileriyle omuz omuza sağlam adımlarla geleceğe yürüyecek.”