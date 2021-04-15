Yenierenköy’de 8 pozitif vaka

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak bölgede Yeşilköy’de 1, Yenierenköy’de 7 toplamda ise 8 vaka tespit edildiğini açıkladı.

Yeşilırmak’ın paylaşımı şu şekilde:

Vatandaşlarımıza Önemle Duyurulur,

Bölgemizde Yeşilköy de 1, Yenierenköy de 7 toplam da ise 8 vakamız tespit edilmiştir. Bölgemiz kırsal bölge olması hasebiyle çok fazla temaslı olduğu aşikardır. Dün yapılan 269 PCR testinde sadece 1 pozitif vakaya rastlanmıştır ancak bu sonuç sizleri yanıltmasın çünkü temaslı olan vatandaşlarımızın pozitife dönme süreci minimum 4 yada 5’ci günü bulmaktadır dolayısıyla rehavete kapılmamak gerekir. Ayrıca kendini gizleyen ve korkan vatandaşlarımızın da toplum sağlığını düşünerek hareket etmeleri çok önemlidir. Bununla birlikte temaslı olan vatandaşlarımızın evlerinde kendilerini en az 1 hafta izole etmeleri, test yaptırmaları veya bizlere 0542 854 69 68 numaralı telefondan ulaşmaları sürecin atlatılması bakımından elzemdir. Haftaya salı günü temaslı olan vatandaşlarımız ile birlikte genel bir tarama yaparak durumu kontrol altına almayı planlamaktayız. Bu kapsamda 1 hafta süresince vatandaşlarımızın toplu bulunabileceği Kahvahane, Berber, Kuaför, pazar alanı vb. yerlerin faaliyetlerine ara verilmiştir. Önümüzdeki 15 gün bizler için çok önemli ve dikkat etmemiz gereken bir süreçtir. Birlikte bu süreci daha önceki dönemlerde olduğu gibi hep beraber atlatacağımızdan eminim. Bu 15 günlük süre içerisinde vatandaşlarımdan ricam daha dikkatli olmaları, misafir kabul etmemeleri, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönündedir. Son olarak işyerlerimizin de aynı hassasiyeti göstererek ”Bulaşıcı Hastalıklar Üst kurulunun” belirlediği kurallara harfiyen uymaları son derece önemlidir. Covid 19’a yakalan vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletir, en kısa zamanda evlerine dönmelerini umut ederim.

Bölgemize geçmiş olsun,