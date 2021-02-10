Yenicami ve Çetinkaya kulüplerinden anlamlı yardım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın organize etmiş olduğu gıda yardımı kampanyasına, Yenicami Ağdelen Kulübü ve Çetinkaya Türk Spor Kulübü, katkıda bulundu.

Kulüplerin yaptığı açıklamada Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün 500 haneye, Yenicami Ağdelen Kulübü’nün ise 700 haneye yardımda bulunduğu belirtilerek, ülkedeki birlik ve dayanışmaya vurgu yaptı.

Kulüpler tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde:

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Koral Çağman ile pandemi döneminde bakanlık tarafından tespit edilen ihtiyaçlı ailelere yapılacak olan yardımlarla ilgili bir görüşme gerçekleştirdik. Çetinkaya Türk Spor Kulübü olarak 500 eve gıda yardımında bulunarak kulüp olarak desteğimizi ilettik. Yönetim kurulundaki arkadaşlarıma yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederim.

Yenicami Ağdelen Kulübü olarak ülkece içinden geçtiğimiz bu zor günlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın organize etmiş olduğu gıda yardımı kampanyasına katkıda bulunduk. Ülkemizin dayanışma, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde, böyle bir kampanyanın organize edilmesi kulüp olarak bizleri sevindirmiştir. Bu aşamada 700 haneye böyle bir yardımı ulaştırarak kampanyaya ve ülkedeki birlik ve dayanışmaya bir nebzede olsa katkı koyabilmişsek ne mutlu bize. KKTC halkı olarak bu zor günleri de atlatacağımıza olan inancımız sonsuzdur. Tüm halkımıza sağlıklı günler dileriz.