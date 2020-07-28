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Yenicami 0-0’ın rövanşında Girne’de Türk Ocağı’nı 4-1 mağlup etti

28 Temmuz 2020
futbol, Girne, Türk Ocağı, Yenicami, John Ebuka, Nicosia Group Kıbrıs Kupası, Doğan Türk Birliği, Mağusa Türk Gücü

Futbolda Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı final rövanş ilk maçı oynandı. Türk Ocağı ile Yenicami arasında oynanan yarı final rövanş maçını 4-1 kazanan Yenicami adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Yarı final ilk maçında başkentte 0-0 berabere kalan iki rakım arasında Girne’de oynanan rövanş maçında Yenicami’nin gollerini 18’de Abaka, 45’te Fırat Ersalan ve 45 ile 90’ıncı dakikalarda John Ebuka attı. Türk Ocağı’nın tek golü ise 87’de Ali Avcısoylu’dan geldi.

Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda finale kalmayı başaran Yenicami’nin finaldeki rakibi yarın akşam belli olacak.

Yarı final rövanş diğer maçında yine Girne’de Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Mağusa’da oynanan ilk maçı Doğan, 1-0 kazanmıştı.

Doğan Türk Birliği-Mağusa Türk Gücü yarı final rövanş maçı yarın akşam Girne’de saat 20:00’da başlayacak.


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