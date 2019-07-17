Kıbrıs

Yeniboğaziçi’nde uyuşturucu bulunduran 1 kişi tutuklandı

17 Temmuz 2019
Marijuana

Yeniboğaziçi’nde uyuşturucu bulunduran bir kişi tutuklandı.

Yeniboğaziçi’nde dün Ş.S.’nin (E-32) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile saksı içerisinde ekili 1 kök kurumuş ve 1 kök canlı olmak üzere hintkeneviri türü uyuşturucu bitki bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

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