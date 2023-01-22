Yeni Zelanda’nın yeni Başbakanı Chris Hipkins oldu

İktidardaki İşçi Partisi milletvekilleri, ülkenin yeni Başbakanını ve parti liderini seçmek için oylama gerçekleştirdi. Tek aday olarak çıkan 44 yaşındaki Eğitim ve Polis Bakanı Chris Hipkins ülkenin yeni Başbakanı ve İşçi Partisi lideri olarak seçildi.

Göreve gelmesinin ardından basın açıklaması yapan Hipkins, “Önümüzde duran güçlükler beni heyecanlandırıyor. Bu, hayatımın en büyük ayrılacağı ve sorumluluğu” ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü yemin ederek göreve başlayacak olan Hipkins, 14 Ekim’de yapılacak genel seçimlere kadar Başbakanlık görevini üstlenecek.

Hipkins, Temmuz 2020’de Sağlık Bakanı olarak göreve gelmiş, daha sonra COVID-19 salgını nedeniyle ise COVID-19 ile Mücadele Bakanı olarak atanmıştı. Hipkins, COVID-19’a karşı verdiği mücadeleler ile tanınıyor.

Dünyanın en genç kadın Başbakanı olarak göreve başlayan önceki Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, şubat ayında İşçi Partisi liderliğini ve Başbakanlık görevini bırakacağını açıklamıştı.