Alsancak Yeşilova’da Redif Nurel yeniden başkan

AKSA Süper Lig’de Merit Alsancak Yeşilova’da yapılan genel kurulda seçime tek aday olarak giren Redif Nurel yeniden kulübün başkanı oldu. Kalabalık bir üye katılımıyla gerçekleşen genel kurulda Merit Alsancak Yesilova oy birliğiyle yola Redif Nurel ile devam dedi.

Son yapılan genel kuruldan bu yana 3 yılda 2 sefer 2’incilik kupasını aldıklarını belirten Redif Nurel bu yıl beklenmedik bir başarısızlıkla ilk devrede sadece 13 puan toplayabildik ancak hem kaliteli futbolcularımız ve teknik heyetimizle hem de takıma katılan yeni transferlerle sonunda sahalarına kavuşup ikinci devrede evrede fark yaratacaklarını belirtti.

Redif Nurel şöyle devam etti:

“Genel kurulda kulüpte çok emekleri bulunan eski başkanlar yöneticiler kurucu üyeler ve mevcut üyeler bulunması geceye ayrı bir önem kazandırırken yeni kurulacak yönetimde eski başkanların da yer alacağı ve artık Yesilova’da yeni yine yeniden yeni bir dönem başlayacak. Mali raporda özellikle isim sponsoru Merit oteller zincirinin katkıları çok. Merit oteller grubu sahibi Sn. Besim Tibuk’a ve tüm personeline teşekkür ederiz. Son 3 yılda pandemiye rağmen kendi şirketi olan Nurel Grup’un da kulübe 8 milyon TL’nin üzerinde katkısı var. Nurel Grup personeline sonra da irili ufaklı tüm destek verenlere teşekkür ediyorum. Kulübü Aldıkları noktadan çok çok iyi bir yere getirdik. Yatırımları hiç durmadan devam ettireceğiz. Tüm üyelerden ve camiadan daha fazla ilgi bekliyoruz. Yeşilova artık bir Süper Lig takımıdır ve kendisinden sonra da hep öyle kalması için çalışmalarına projelerini ilk günden bugüne kendini yalnız bırakmayan yönetim kurulu üyesi arkadaşları ve yeni oluşacak yönetimle birlikte bıkmadan usanmadan gerçekleştirmek için çalışacağız. Merit Alsancak Yeşilova futbol takımının artık tek eksiği süper lig şampiyonluğudur bunu da tek başına başkan ve 3-5 yönetici başaramaz. Belediyesi, sivil toplum örgütleri üyeleri camiası herkesin bu işe inanması gerekir.”

Faaliyet raporu ve mali rapor da oy birliği ile kabul edildi ve alkışlar eşliğinde Redif Nurel in başkanlığı ilan edildi Başkanlıkta 10. yılına giren Nurel herkese ayrı ayrı teşekkür etti ve daha güçlü bir yönetim ve Yeşilova’yla yola devam dedi.

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