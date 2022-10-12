Yeni Zelanda’da karaya vuran 477 pilot balina öldü

Bakanlığın Facebook hesabından yapılan paylaşımda, “Bu olaylar zor. Doğal olaylar olmalarına rağmen, yardım edenler için üzücü ve zor” ifadeleri kullanıldı.

Balinaları kurtarma çalışmalarına katılan kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütü Project Jonah’ın Genel Müdürü Daren Grover, bölgenin uzaklığı ve köpekbalıklarının varlığı nedeniyle geçmişteki karaya vurma olaylarında olduğu gibi balinaları yeniden yüzdürmek için gönüllülerin hareke geçemediğini belirtti.

Chatham Adaları çevresinde balinalar için çok fazla yiyecek olduğuna işaret eden Grover, kıyıya yaklaştıkça balinaların kendilerini aninden sığ sularda bulduklarını dile getirdi.