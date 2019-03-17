Dünya

Yeni Zelanda’da bir havalimanı şüpheli paket nedeniyle kapatıldı

17 Mart 2019

Yeni Zelanda’da bulunan Dunedin Havalimanı, şüpheli bir paket nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

Yeni Zelanda’ya bağlı Güney Adası’nın ikinci büyük şehri Dunedin’de bulunan Dunedin Havaalanı şüpheli paket nedeni ile uçuşa kapatıldı. Havaalanına bomba uzmanı ekipler çağırıldı.Polis ve bomba imha ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde, önceki gün cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: havadis[email protected]
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