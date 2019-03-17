Yeni Zelanda’da bir havalimanı şüpheli paket nedeniyle kapatıldı

Yeni Zelanda’ya bağlı Güney Adası’nın ikinci büyük şehri Dunedin’de bulunan Dunedin Havaalanı şüpheli paket nedeni ile uçuşa kapatıldı. Havaalanına bomba uzmanı ekipler çağırıldı.Polis ve bomba imha ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde, önceki gün cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 50 kişi yaşamını yitirmişti.