Dünya

Yeni Zelanda saldırganının ailesi: Özür dileriz, sadece eve gidip saklanmak istiyoruz

17 Mart 2019

Yeni Zelanda’da iki camide en az 50 kişiyi öldüren 28 yaşındaki Avustralyalı Brenton Tarrant’ın ailesi konuştu. 81 yaşındaki anneanne Marie Fitzgerald, “Ailemizden birisinin böyle bir şey yapmış olmasını hazmetmek çok zor. Aileler için, ölenler ve yaralananlar için çok üzgünüz” dedi.

Dünyanın en güvenli ülkelerinden addedilen Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında en az 50 kişiyi katleden Brenton Tarrant’ın Avustralya’daki ailesi hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür diledi. Avustralya basının peşine düştüğü aile çok üzgün olduklarını söylerken, Tarrant’ın annesi ve kız kardeşinin polis korumasına alındığı belirtildi.Tarrant’ın 81 yaşındaki anneannesi Marie Fitzgerald, saldırıları ilk duyduğunda şoke olduğunu söyledi. “Ailemizden birisinin böyle bir şey yapmış olmasını hazmetmek çok zor” diyen Fitzgerald, gözyaşları içinde “Aileler için, ölenler ve yaralananlar için çok üzgünüz. Eve gidip sadece saklanmak istiyoruz” diyerek özür diledi.

Saldırganın 94 yaşındaki babaannesi Joyce Tarrant ise torununu ‘kendilerini yılda iki kez ziyaret eden iyi bir çocuk’ olarak tanıdıklarını anlatıp, ailenin katliamı sindirmeye çalıştığını söyledi.

ANNESİ DERS VERİRKEN ÖĞRENDİ

Avustralya basını, Tarrant’ın öğretmen olan annesi Sharon’ın haberi bir İngilizce dersinin ortasında okul müdüründen aldığını, anne ile kardeşi Lauren’in polis tarafından korunduğunu da yazdı.

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