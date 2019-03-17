Dünya

Kırım’daki Cuma Camisi, yabancı gazetecileri hayran bıraktı

17 Mart 2019

Simferopol (Akmescit) kentinde yapımı süren Cuma Camisi’ni inceleyen yabancı gazeteciler gördüklerine hayran kaldı.

Simferopol’de Cuma Camii’nin yapıldığı inşaat alanını bugün bir grup yabancı gazeteci ziyaret etti. Kırım Müslümanları Ruhani İdaresi Sözcüsü Zera Emir-Suin, Sputnik’e açıklamasında, Fransa, İtalya, Bulgaristan, Lübnan, Litvanya ve diğer ülkelerden gelen gazeteciler yapımı süren camii gezdiğini açıkladı. Gezinin, caminin yapımını üstlenen müteahhit firmanın organize ettiği kaydedildi.Gazetecilerin daha sonra Kırım Müslümanları Ruhani İdaresi yetkilileriyle görüştüğü aktarıldı.

Bulgaristanlı gazeteci, Media-Most Bulgaria haber ajansının muhabiri Boris Anzov, Sputnik’e açıklamasında şunu dedi: “Etkilendim. Bu, Kırım’a ilk ziyaretim değil, ama her geldiğimde kendim için yeni bir şeyler keşfediyorum. Dün de Bahçesaray’daki Uspenski Manastırı’na gittik, eşsiz bir kutsal yerdir. Şimdi de bölgenin en büyük camisinin yapıldığı yeri inceledik. Kırım, farklı halkların ve mezheplerin nasıl bir yerde yaşadığının göstergesidir. Bu bir örnek, eşsiz bir şey, Birleşmiş Milletler ve UNESCO buraya davet edilmeli”.

Yabancı gazeteciler, Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasının 5. yıldönümünde geldi. Onlar, Simferopol’deki gösteriye ve Sivastopol’den Gasforta Dağı’na giden otomobil ve motosikletli konvoya katıldı ve Bahçesaray’ı ziyaret etti.

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