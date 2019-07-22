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Yeni Yunan hükümeti programında Kıbrıs sorunu dışarıda bırakıldı

22 Temmuz 2019
Avrupa Parlamentosu - Kıbrıs,

Yeni Yunan hükümeti programında Kıbrıs sorunu dışarıda bırakıldı. Kiriakos Miçotakis’in Başbakan olduğu yeni Yunan Hükümeti’nin programında, Kıbrıs sorununun “dışarda bırakıldığı” bildirildi.

Politis gazetesi, Miçotakis’in okuduğu hükümet programında, ekonomi ve vergi kanunlarının öncelikli olduğunun gözlemlendiğini yazdı.

Gazete, Yunanistan’ın 3 büyük partisi SİRİZA, Nea Dimokratia ve KİNAL’ın, Kıbrıs sorununun temel stratejisinde anlaştıkları bilgisine yer verdi.

Haberde, Miçotakis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın pazartesi günü “Türk saldırganlığının yarattığı gerilim” gerekçesiyle adaya “sembolik ve özlü bir ziyaret” gerçekleştirecekleri belirtildi.

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