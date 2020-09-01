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Yeni Shakespeare büstü yerine kondu

1 Eylül 2020
William Shakespeare büstü

Sanatçı Ümit İnatçı tarafından yeniden yapılan William Shakespeare büstü yerine konuldu.
Ünlü yazar William Shakespeare’in büstü yaklaşık 2 ay önce kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalınmıştı.
Othello Parkı içerisinde yaptırılan ünlü yazar William Shakespeare’in büstü yaklaşık 4 yıl önce Gazimağusa Belediyesi tarafından yürütülen Suriçini Canlandırma Projesi kapsamında Sanatçı Ümit İnatçı yönetmenliğinde Othello Kalesi’nin girişine yaptırılmıştı. Büst 30 temmuz 2016 tarihinde Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve dönemin Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından törenle açılmıştı. Othello Kalesi’nin girişine yaptırılan büst tarihi dokusuyla kente güzellik katıyordu.
Ünlü yazar William Shakespeare’in büstü yaklaşık 2 ay önce kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalınmıştı.
Geçen zaman içerisinde Sanatçı Ümit İnatçı Shakespeare’in büstünü yeniden yaptı. Ümit İnatçı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden “Shakespeare’e son estetik dokunuşlar. Çaldılar yerine yenisini yapıyoruz; daha büyüğünü… Yakında boş kalan kaidesinde yerini alacak.” paylaşımında bulunmuştu.
Shakespeare büstü bugün saat 10:30 da eski büstün yerine monte edildi.


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