Yeni pozitif vaka iddiası

Karantinasız tarifeli uçak ve gemi seferlerinin başlamasıyla toplumda baş gösteren korku ve panik, dün gelen yolculardan birinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla daha da tırmandı. Bakanlığın dün gelen yolcuların büyük bölümünün PCR test sonuçlarını açıklamaması ise “Bir şey mi gizleniyor? Yoksa yeni pozitif vakalar mı var?” sorularını akla getirdi.

Yeni vaka iddiası

Bir sağlık çalışanının Havadis Haber Merkezi’ne ilettiği bu fotoğraf, gerekli tüm tedbirleri alan, tulumlu bir sağlıkçının refakat ettiği, bir yolcu bavuluyla birlikte Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki Kovid-19 karantina bölümüne giriyor.

Mağusa’dan kuşkulu bilgiler

Bu arada gün içinde Mağusa’dan Haber merkezi’mize ulaştırılan bilgilerde adaya dün gelen yolcuların PCR testlerinin devam ettiği. Sabah saatlerinde bir testin daha pozitif çıktığı iddia edildi.