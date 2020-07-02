KıbrısManşet

Yeni pozitif vaka iddiası

2 Temmuz 2020
yeni pozitif vaka

Karantinasız tarifeli uçak ve gemi seferlerinin başlamasıyla toplumda baş gösteren korku ve panik, dün gelen yolculardan birinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla daha da tırmandı. Bakanlığın dün gelen yolcuların büyük bölümünün PCR test sonuçlarını açıklamaması ise “Bir şey mi gizleniyor? Yoksa yeni pozitif vakalar mı var?” sorularını akla getirdi.

Yeni vaka iddiası  

Bir sağlık çalışanının Havadis Haber Merkezi’ne ilettiği bu fotoğraf, gerekli tüm tedbirleri alan, tulumlu bir sağlıkçının refakat ettiği, bir yolcu bavuluyla birlikte Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki Kovid-19 karantina bölümüne giriyor.

Mağusa’dan kuşkulu bilgiler

Bu arada gün içinde Mağusa’dan Haber merkezi’mize ulaştırılan bilgilerde adaya dün gelen yolcuların PCR testlerinin devam ettiği. Sabah saatlerinde bir testin daha pozitif çıktığı iddia edildi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Girne-Alsancak anayolunda bugün yol yapım çalışmalarına başlanıyor

Girne-Alsancak anayolunda bugün yol yapım çalışmalarına başlanıyor

2 Temmuz 2020
Photo of Corona virüste son durum: Bir günde rekor vaka artışı

Corona virüste son durum: Bir günde rekor vaka artışı

2 Temmuz 2020
Photo of Pilli: Yolcular sonuçlar açıklanıncaya kadar karantina otellerinde gözetim altında tutulacak

Pilli: Yolcular sonuçlar açıklanıncaya kadar karantina otellerinde gözetim altında tutulacak

2 Temmuz 2020
Photo of Bakan Pilli: 1 yeni vaka

Bakan Pilli: 1 yeni vaka

1 Temmuz 2020
Photo of Dizdarlı: Beklenen tarih geldi. Gelmesiyle de ilk ithal vakamızla tanıştık

Dizdarlı: Beklenen tarih geldi. Gelmesiyle de ilk ithal vakamızla tanıştık

1 Temmuz 2020
Photo of Vatandaş panik, bakanlık suskun!

Vatandaş panik, bakanlık suskun!

1 Temmuz 2020
Photo of Kırıkkale köyü ve Hamitköy’de arazi yangını meydana geldi

Kırıkkale köyü ve Hamitköy’de arazi yangını meydana geldi

1 Temmuz 2020
Photo of Bakan Pilli: Gelecek olan yolcuları yakından görmek için buradayız

Bakan Pilli: Gelecek olan yolcuları yakından görmek için buradayız

1 Temmuz 2020
Photo of Özyiğit: Tüm toplumun sağlığı riske atılıyor

Özyiğit: Tüm toplumun sağlığı riske atılıyor

1 Temmuz 2020
Photo of Evlerinde hintkeneviriyle yakalandılar

Evlerinde hintkeneviriyle yakalandılar

1 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı