Yeni okulların kantinleri için ihaleye çıkıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2021-22 Eğitim-Öğretim yılında yeni açılacak Lefkoşa Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, İskele EVKAF Türk Maarif Koleji ve Girne Osman Nejat Konuk Ortaokulu kantin işletmeleri için ihaleye çıkıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni açılacak okulların kantin ihaleleri, bakanlık tarafından oluşturulacak komisyon tarafından yürütülüp, sonuçlandırılacak.

Söz konusu kantinlerle ilgili verilecek tekliflerin, kapalı zarf içerisinde 3 Eylül 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar bakanlığın arşivine teslim edilmesi gerekiyor. Katılımcılar ihaleyle ilgili şartnameyi bakanlığın websitesi www.mebnet.net ‘ten temin edebilecek.

Şartname