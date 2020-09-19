Yeni James Bond Tom Hardy olacak iddiası

İngiliz oyuncu Tom Hardy’nin yeni James Bond olacağı iddia edildi.

İngiliz oyuncu Tom Hardy’nin yeni ‘James Bond’ olacağına yönelik çıkan iddialar, sinemaseverleri heyecanlandırdı.

Daniel Craig’ten sonra ‘Bond’ karakterini Tom Hardy’nin canlandıracağını öne sürüldü.

Bugüne kadar Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig gibi önemli isimler tarafından canlandırılan karaktere, son olarak Tom Hardy’nin hayat vereceğine ilişkin iddia sosyal medyada da gündem oldu.

Bond serisinin son filmi ‘No Time to Die’ın nisan ayında vizyona girmesi planlanıyordu. Ancak salgın nedeniyle vizyon tarihi kasıma ertelenmişti.

2006 yılından bu yana 007’yi canlandıran Daniel Craig, ‘No Time To Die’ın kendisinin kesinlikle”

son Bond filmi olacağını söylemişti.