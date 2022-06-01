Yeni haftaya sağanakla başlıyoruz

Meteoroloji Dairesi Pazartesi ve Salı günleri sağanak veya gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

Rapor şöyle:

02 — 08 Haziran 2022 tarihleri arasında bölgemizde beklenen hava durumu: Bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, Pazartesi ve Sah günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:

02 Haziran (Pş) : Parçalı ve az bulutlu, 03 Haziran (Cu): Açık ve az bulutlu, 04 Haziran (Ct) : Parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri sisli, 05 Haziran (Pz) : Parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri sisli, 06 Haziran (Pt) : Parçalı bulutlu öğle saatleri sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, 07 Haziran (Sa) : Parçalı bulutlu öğle saatleri sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, 08 Haziran (Ça) : Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir.

En yüksek hava sıcaklığı: Genellikle iç kesimlerde 34 – 37 °C, sahillerde ise 30 — 33 °C

dolaylarında seyretmesi beklemektedir.

Rüzgar : Genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.