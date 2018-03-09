Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın Ankara’da yaptıkları temasların perde gerisi geride kalan günde biraz daha aralandı.

Kıbrıs konusunda atılacak adımlarla ilgili tam bir görüş birliğinin olduğu tespitinin not edildiği Ankara temaslarında, KKTC’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasının sağlanması konusunda süratle adımlar atılması için de mutabakat sağlandı.

Buna göre yeni dönemde ekonomiye ağırlık verilecek. Bu konuda kapsamlı çalışmalar yapılacak.

Türkiye’nin maddi ve manevi desteği ile KKTC hükümeti Kuzey Kıbrıs ekonomisinin sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde büyüyen bir yapıya kavuşturulabilmesi için kolları hemen sıvayacak.

Lefkoşa ve Ankara arasındaki diyaloğun yeni dönemde en üst düzeyde tutulması konusunda da anlayış birlikteliği sağlandı.

Taraflar en üst düzeyde aylık ya da iki aylık dönemlerde periyodik olarak bir araya gelip, yapılan çalışmaları masaya yatıracaklar, durum değerlendirmesi yaparak ondan sonra atılacak adımları değerlendirecekler.

Ankara’daki ilk temaslarında Başbakan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı Özersay iş yapma konusunda kararlı, kendilerini iyi ifade edebilen ve işbirliğine açık devlet adamı izlenimini bıraktılar.

İş yapmak isteyen bu ekibe Ankara destek olacak.

Yol ve benzeri alt yapıların yenilenmesi konusunda Erhürman hükümetine kaynak sağlanacağı mesajı Ankara’da verildi.

Bu kapsamda karayollarının yenilenmesi çalışmaları hız kazanacak. Yolların daha güvenli bir hale getirilebilmesi için hazırlanacak projeler bu dönemde uygulamaya konulacak.

Erhürman ve Özersay’ın Ankara temasları sırasında gençlik, uyuşturucu ve sağlık alanlarında hızlı adımlar atılması da karara bağlandı.

Erhürman hükümeti Ankara’dan alacağı maddi-manevi destekle birlikte bu üç konuda kapsamlı çalışmalar yapacak.

Bu konularda üretilecek projelere her türlü destek Ankara tarafından sağlanacak.

Ankara’nın vereceği destek sadece bu üç konu ile sınırlı kalmayacak.

Ankara KKTC hükümeti tarafından hazırlanacak diğer konulara ilişkin projelere de katkıya hazır olduğunu yapılan görüşmelerde ortaya koydu.

Kısacası, Lefkoşa var olan sorunların çözümüne dönük ne kadar çok proje hazırlayabilirse o kadar çok katkı alabilecek.

Bu çok önemli.

Sonuç olarak Başbakan’ın Ankara ziyareti olumlu geçti ve taraflar arasında tam bir uyumun olduğu görüldü.

Bu çerçevede, Kıbrıs konusunda tam bir mutabakat içinde olunduğu tespitinin yapıldığı Ankara’daki temaslar sırasında, Kıbrıs Türkünün özne olduğu ve Ankara’nın her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında yer alacağının altı çizilirken, ekonominin bu dönemde öne çıkarılması konusunda da mutabık kalındı.

Yeni dönemde ağırlıklı olarak ekonominin konuşulacağı ve hükümetin de iş yapmaya yoğunlaşacağı kesin.

Umalım öyle olsun ve yıllardır biriken sorunlara çözüm üretileceği farklı bir döneme girilsin.