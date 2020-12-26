Yeni bilimsel araştırma: Frikiklerde baraj kurdurmanın faydadan çok zararı var

Kuzey İrlanda’daki Queen’s University Belfast’ta yapılan araştırmaya göre, kalecilerin frikik sırasında baraj kurdurması onlara zarar veriyor.

Bilim insanları, topa 9 metre 15 santimetre uzaklıkta kurulan barajın kalecinin görüş açısını yaklaşık 200 milisaniye boyunca engellediğini ortaya koydu. Buna bağlı olarak da kalecinin reaksiyon göstermesi, barajın olmadığı duruma kıyasla 90 milisaniye gecikiyor.

Araştırmacılar, barajın kalecinin frikiği kurtarma ihtimalini yüzde 13 oranında azalttığını ifade etti. Bu oranın Ronald Koeman’ınki gibi sert frikiklerde de, David Beckham’ınkiler gibi falsolu vuruşlarda da geçerli olduğu bildirildi.

Çalışma, özellikle kaleyi karşıdan gören pozisyonlarda barajın daha da büyük sıkıntıya neden olduğunu ortaya koydu.

Araştırmayla ilgili makalenin yazarlarından Cathy Craig, “Kısacası, kalecinin önüne savunma amacıyla bir baraj koymak daha fazla gol yenmesine neden olabilir” dedi.

Makalede imzası olanlardan Joost Dessing de şu ifadeleri kullandı:

Defans için baraj kurdurmak bazı durumlarda etkili olabilir ama genellikle kalecinin görüş açısı bozuluyor. Bu olumsuz etkiler tahmin edilse de, şimdiye kadar bilimsel olarak ölçülmemişti.

PLOS ONE isimli akademik dergide yayımlanan makaleye konu olan çalışmaya, 20’li ve 30’lu yaşlarındaki 25 kişi katıldı. Ölçümler, sanal gerçeklik deneyleriyle gerçekleştirildi.

Araştırmaya katılanlardan 10’u kalecilik yeteneğine sahip kişilerdi. Ancak kalecilik yapmayanlarla bunlar arasında anlamlı bir fark gözlemlenemedi.