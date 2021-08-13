Yeni asgari ücret için çarşamba yeniden toplanılacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 16.00’da başlayan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, İşveren tarafını temsilen İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, İşçi tarafını temsilen ise Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Vekili Ahmet Serdaroğlu katıldı.

Alınan bilgiye göre toplantıda işveren ve işçi tarafı yüzde 12 artış konusunda hem fikir olurken işveren tarafı devletten çalışanın prim yatırımlarını üstlenmesini istedi.

Çalışanların sigorta primlerinin devlet tarafından yatırılması konusunun Bakanlar Kurulu’nda değerlendirilmesi beklenirken Asgari Ücret Saptama Komisyonu Çarşamba günü saat 10.00’da asgari ücreti belirlemek üzere yeniden toplanacak.

“2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere saat 17.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yeniden bir araya gelen işçi, işveren ve devlet tarafı, karşılıklı önerilerini bir kez daha masaya sunmuş ve asgari ücretle ilgili görüşlerini ortaya koymuştur.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı’nın toplantı ile ilgili basın açıklaması şu şekilde:

İşçi tarafını temsil eden HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işverenlere geçmiş dönemde verilen %11 oranındaki sosyal güvenlik prim desteği uygulamasının Ocak ayına kadar sürdürülmesine tam destek olacaklarını ifade ederek, asgari ücrette ancak %12 oranının üzerindeki bir artışı görüşebileceklerini beyan etmiştir.

İşveren tarafı adına söz alan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun ise, ülkenin zor şartlar içinde olduğu zaman doğru yönde hareket edilmesi gerekliliğini göstermesinden dolayı , HÜR-İŞ Federasyonu temsilcilerine teşekkür etti. Arhun, işverenlere devlet tarafından verilen sosyal güvenlik prim desteği katkısının devam ettirilmesi halinde, %12 ve üzerindeki bir artışa işveren tarafı olarak sıcak bakabileceklerini belirtmiştir. Arhun, devlet kanadı temsilcileri tarafından masada görüşmede ortaya koydukları önerilerin üst makamlara iletilmesini de talep etmiştir.

Bugün yapılan toplantıdan sonuç çıkmadığı için, taraflarca Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü, saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yeniden toplanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur. ”