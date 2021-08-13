Yeni asgari ücret için çarşamba yeniden toplanılacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 16.00’da başlayan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, İşveren tarafını temsilen İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, İşçi tarafını temsilen ise Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Vekili Ahmet Serdaroğlu katıldı.
Çarşamba yeniden toplanacak
Alınan bilgiye göre toplantıda işveren ve işçi tarafı yüzde 12 artış konusunda hem fikir olurken işveren tarafı devletten çalışanın prim yatırımlarını üstlenmesini istedi.
Çalışanların sigorta primlerinin devlet tarafından yatırılması konusunun Bakanlar Kurulu’nda değerlendirilmesi beklenirken Asgari Ücret Saptama Komisyonu Çarşamba günü saat 10.00’da asgari ücreti belirlemek üzere yeniden toplanacak.