Yaşam

Yeni araştırmaya göre dünyanın en küçük ayıları insanlar gibi mimik yapabiliyor

29 Mart 2019
Nature dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre memeli hayvanların mimik yapabilme özelliği sanılandan daha yaygın olabilir.

Şimdiye kadarki süreçte insanların dışında bu özelliğe sadece bazı şempanze türlerinin ve binlerce yıldır insanoğlu olarak evcilleştirdiğimiz köpek dostlarımızın sahip olduğu düşünülüyordu.

Ancak 21 Mart’ta Nature’da yayınlanan yeni çalışma, Malaya ayılarının da bu özelliğe sahip olduğuna dair tezleriyle hayvanlar aleminin renkli dünyasına farklı bir ışık tuttu. Bahsettiğimiz teze göre bu ayılarda mimik; sonradan öğrenilen değil, içgüdüsel bir davranış biçimi çünkü ayıları hâlâ evcilleştirebilmiş değiliz. Öyleyse içgüdüsel olabilen bu özelliğe ayıların dışındaki memeli hayvanlarda da rastlayabiliriz diyor sayın araştırmacılar.

Malaya ayılarına gelin daha yakından bakalım. Çalışmada uzaktan yakından akrabalığı olmayan, yaşları 2-12 arasında olan 22 Malaya ayısı Bornean Sun Bear Conservation Centre’da gözlemlendi. Araştırmacıların yaptığı çıkarımlara göre bu ayılar birbirlerini gördüklerinde ağızlarını açıyor ve karşılıklı olarak yüzlerindeki ifadelerden anlamlar çıkartıyor. Onun dışında oyun oynadıkları sıralarda da birbirlerinin yüzlerini taklit ediyorlar. Bu, maymungiller soyundan olmayan veya evcilleştirilmemiş bir canlı türünde ilk defa görülen bir durum olmakla birlikte bu özelliklerinin öğrenilmişin aksine içgüdüsel olduğunun altı çiziliyor.

Eldeki bu verilerle de sürecin tamamını kaleme alan Marina Davila-Ross ve Derry Taylor, bu canlıların kompleks sosyalleşme anlayışlarının olmasına ve öncelerde sanılanın aksine farklı memeli türlerin de bu özelliğe sahip olmasına çok şaşırdıklarından bahsediyorlar. Davila-Ross, konuyla ilgili olarak “Farklı primatlar ve köpekler de birbirini taklit eden canlılardan ama yüz ifadeleriyle kurdukları öylesi kompleks bir iletişimi önceden yalnızca diğer türlere nazaran çok akıllı şempanzeler ve insanların kurabildiği biliniyordu” diyor.

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