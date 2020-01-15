Yeni araç kayıtlarında yavaşlama sorunu yaşanıyor

Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma merkez ve ilçe şubelerinde 6 Ocak’tan bu güne kadar 945’i internet üzerinden 11 bin 652 işlem yapıldığı, teknik sebeplerden dolayı yeni kayıtlarda yavaşlama olduğu ve sorunun çözülmesi için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 6 Ocak 2020’de devreye giren Araç Kayıt Otomasyon Sistemi (AKOS) ile ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, yeni sisteme geçilmesiyle birlikte yeni kayıtlarda çeşitli teknik sebeplerden dolayı yavaşlama, başvurularda bir miktar birikme var. Sorunun çözülmesi için çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta başına kadar birikmeler giderilecek.

Bakanlık açıklamasında, satın aldıkları araçları kayıt ettirmekte gecikme yaşayan vatandaşlara gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür edildi.