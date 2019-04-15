Yemen’i ciddi oranda Fransız yapımı silahlar vuruyor

Yemen’de devam eden iç savaşta ciddi oranda Fransa yapımı silahların kullanıldığı ortaya çıktı. Açıklanan gizli askeri dosyaya göre, ülkedeki çatışmalarda taraflardan birine öncülük eden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa’dan aldıkları askeri teçhizat ile Yemen’de savaşıyor.

Fransa kamuoyunda Yemen politikasından dolayı eleştirilen Paris yönetiminin bu ülkeye gönderdiği silahlar arasında lazer hedefleme teknolojisine sahip savaş uçakları, tanklar, helikopterler ile uzun menzilli topçu roketleri de var.

Fransız askeri istihbaratının açığa çıkarılan raporunun, Suudi Arabistan’a silah satışında ısrar eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u hedef aldığı belirtiliyor.

Anılan ülkelerin Yemen’deki savaşta Fransa’dan gelen askeri malzemeye bağımlı olduğu belirtilen belgelere göre, Fransa, iç savaş boyunca Suudi Arabistan ile yeni silah anlaşmaları yaptı ve askeri malzeme sevkiyatına devam etti.

Fransa’da devlet radyosunun da ortak olduğu Disclose tarafından yayınlanan belgeler ülkenin diğer basın kuruluşlarında da paylaşıldı.

Yemen’de kullanılan Fransız ve yabancı silahları

Rapora göre ülkede kullanılan silahların büyük kısmı da NATO ülkelerinde üretilen mühimmat, yedek parça ve iletişim sistemleriyle sistemle uyumlu.

Yemen’de kullanılan Fransız ekipmanları arasında, AS-532 Cougar helikopterleri, AMX 30 tankları da bulunuyor. Fransız saldırı gemileri ve deniz helikopterleri bölgede kullanılıyor. Ayrıca Fransız yapımı tank Leclerc’lerin de ülkede çatışmaların başladığı dönemde Ağustos 2015’te Aden şehrine konuşlandırıldığı biliniyor.

Savaşın başladığı andan itibaren Yemen’in Suudi Arabistan sınırı boyunca Fransız zırhlı araçları ve tankları tarafından güçlendirildi. Suudiler sınırlarına Yemen’in kuzeyindeki yönetim binalarını vurabilecek kapasitedeki Fransız uzun menzilli topçu roketlerini konuşlandırdı. Birleşik Arap Emirlikleri de Fransız lazer hedefleme teknolojisine sahip Fransız çok motorlu avcı uçaklarını kullanmaya başladı.

430 binden fazla Yemenli Fransız silahlarının menzilinde

Raporda Fransız silahlarının sivillerin ölümüne neden olduğu şeklinde bir değerlendirmede bulunulmuyor. Ancak kullanılan haritada Suudi-Yemen sınırındaki Fransız uzun menzilli topçu roketlerinin 430 binden fazla Yemenliyi hedef alabilecek kapasitede olduğu kaydediliyor.

25 bin Suudi güvenlik gücünün bulunduğu sınır boyunca 300 tank ve 48 Fransız yapımı zırlı Ceaser obüsleri yer alıyor.

Ülkede Amerikan F-15’ler, İngiliz EF-2000 Typhoon’lar ve Avrupa yapımı Tornado uçakları ülkenin kuzeyinde İran’ın desteklediği Husiler’in kontrolündeki bölgeleri bombalıyor.

Ayrıca Suudi Arabistan’daki askeri üsten havalanan Amerikan Apache ve Black Hawk helikopterleri de savaşta kullanılıyor.

Macron’a karşı hamle iddiası

Gizli belgelerin yayınlanması bir süredir Sarı Yelekliler protestolarıyla zor dönem geçiren ve Suudi Arabistan’a silah satışlarını kararlı bir şekilde savunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Rapora göre Fransa’nın Yemen’deki askeri varlığı ile ilgili geçtiğimiz yıl 25 Eylül’de yazılan rapor, aynı yıl ekim ayındaki özel zirvede üst düzey Fransız yetkililere sunuldu.

Onlar arasında Macron, Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da vardı.

Geçtiğimiz Ocak ayında France Inter radyosuna konuk olan Silahlı Kuvvetler Bakanı Parly, “Yemen’de devam eden savaşta kullanılabilecek hiçbir silah satışı yapmadıklarını” söylemişti.

Fransa silah ihracatında dünya üçüncüsü

Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’nın ardından dünyanın üçüncü büyük silah ihracatçısı konumunda. Paris’in en çok silah sattığı ülkeler arasında Suudi Arabistan ikinci sırada yer alıyor.

Paris’e Yemen tepkisi: “Fransa Yemen’de öldürüyor”

Yaklaşık 7 bin kişinin öldüğü ve kıtlığın yaşandığı Yemen’deki savaşta ‘yabancı güçlerin’ rolü tartışma konusu.

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’nın ardından dünyanın üçüncü büyük silah ihracatçısı olan Fransa’nın Suudi Arabistan ve BAE’ne silah satışı protesto gösterilerine neden oldu.

Fransız milletvekili Sebastien Nadot, hükümetin Suudi Arabistan’a silah satışına Ulusal Mecliste açtığı “Fransa Yemen’de öldürüyor” yazılı pankartla tepki göstermişti.

Geçtiğimiz Mart ayında da dört sivil toplum kuruluşu, Ulusal Meclis’in duvarına “Silah satışının Fransa’ya getirisi büyük ama Yemen’de pahalıya mal oluyor” şeklinde yazı yansıtarak protesto etti.

Yemen’deki insanlık dramı

2015 başlarında Husilerin Cumhurbaşkanı Abdrabbuh Mansun Hadi’yi ülke dışına kaçmaya zorlamasıyla başlayan iç savaş Suudi Arabistan’ın öncülük ettiği koalisyon güçlerinin müdahalesiyle derinleşti.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen’de devam eden iç savaşta ölen veya yaralananların sayısı 70 bine yaklaştı.

İnsani yardıma ihtiyaç duyanların sayısının 22.2 milyon olduğu ülkede 8 milyonun ise açlık sınırında yaşığı belirtiliyor.