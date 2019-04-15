Cumhurbaşkanı Akıncı “15 Temmuz Derneği” heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’de faaliyet gösteren 15 Temmuz Derneği’nden bir heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Akıncı, kabulde, Dernek Başkanı Tarık Şebik’ten derneğin faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Akıncı kabulde yaptığı konuşmada, halk iradesi ile göreve gelenlerin silah zoru ile bertaraf edilmesine karşı durmanın, demokrasiye bağlılığın en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguladı ve demokrasi şehitlerinin unutulmaması gerektiğini belirtti.