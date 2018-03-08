Yemen’de mayın patladı

Yemen’in El-Hudeyde kentindeki bir evin yakınına yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Yemen’in His ilçesine bağlı Vadi Nahle bölgesindeki bir evin yakınında infilak eden mayın 7 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılardan birinin durumu ise ağır.

Husileri ev ve tarım arazilerine mayın yerleştirerek hükümet güçlerinin ilerleyişini durdurmaya çalışmakla suçlayan Tihame Tugayı Manevi Yönlendirme Birimi Başkanı Muhammed eş-Şelli, orduya bağlı mühendislik ekiplerinin, önceki gün hükümetin kontrolündeki bölgelere yerleştirilen mayınları bulmak için çalışma başlattığını belirtti.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Hudeyde’ye bağlı El-Huha ve His ilçeleri hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.