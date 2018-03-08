Dikkat elektrik kesintisi var!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Yeşilköy’e 7.5 saat elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00-16:30 saatleri arasında olacak.
Öte yandan, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Yeni Boğaziçi Sosyal Konutlar Bölgesi ile Belediye Garajları Bölgesi’nin elektrik enerjisinin yaklaşık 8 saat süreyle kesik olacağını duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 9.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.