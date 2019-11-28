“Yeğenimin rızası vardı”

Bafra’da 12 yaşındaki yeğenine tecavüzden tutuklanan F.B, dün Mağusa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlının polise verdiği ifade ise kan donduran nitelikte:

TABANCASINA GÜVENDİ: Astsubay, 40 yaşındaki F.B, önceki akşam Büyükkonuk’ta Sennaro Dağı olarak bilinen taş ocağı mevkisinde yakalandı. Beylik tabancası ve çok sayıda mermi ile günlerdir bölgede saklanan F.B’nin tutuklanma operasyonunda Özel Harekat Müdürlüğü ekiplerinden de yardım alındı

“YEĞENİMİN RIZASI VARDI”: F.B’nin polise gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiği ve bu olayda yeğeninin de gönül rızasının olduğunu öne sürdüğü kaydedildi. Gazimağusa Kaza Mahkemesi, soruşturmanın selameti için zanlının 2 gün polis hücresinde tutuklu kalmasına emir verdi

Bafra’da 12 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği gerekçesi ile aranan ve önceki akşam Büyükkonuk’ta Sennaro Dağı olarak bilinen taş ocağı mevkisinde tespit edilerek, Özel Harekat Müdürlüğü ekiplerinden yardım alınarak düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalanan Astsubay 40 yaşındaki F.B, Mağusa’da dün sabahın erken saatlerinde mahkemeye çıkarıldı.

Beylik tabancası ve çok sayıda mermi ile yakalandı

Zanlı aleyhindeki soruşturmayı yürüten polis, mahkemede verdiği ifadede zanlının önceki akşam Büyükkonuk’ta Sennaro Dağı olarak bilinen taş ocağı mevkisinde tespit edildiğini kaydetti.

Polis, ayrıca zanlının yakalandığı esnada tasarrufunda beylik tabancasının ve çok sayıda mermi bulunduğunu belirtti.

Aranan FG51 BJK plakalı arabada yakalandı

Polis tecavüz zanlısı F.B’nin Büyükkonuk’ta Sennaro Dağı olarak bilinen taş ocağı mevkisinde FG51 BJK plakalı arabada, Özel Harekat Müdürlüğü ekiplerinden de yardım alınarak düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandığını dile getirdi.

Polis Basın Subaylığı, 26 Kasım 2019 tarihinde kamuoyuna yaptığı duyuruda, FG51 BJK plakalı arabanın bir mesele ile ilgili arandığını, görenlerin en yakın polis merkezine ihbarda bulunmasını istemişti.

Polis Basın Subaylığı arabanın fotoğrafını da basın ile paylaşmıştı.

Suçunu itiraf etti, çocuğa iftira attı

Tecavüz zanlısı F.B aleyhindeki soruşturmayı yürüten polis, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ndeki ifadesinde, iddia makamının sorularını yanıtladı.

Polis, zanlının polise itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade verdiği kaydetti, zanlının polise verdiği ifadede olayda yeğeninin de rızasının olduğunu beyan ettiğini dile getirdi.

Cuma günü yeniden mahkemeye çıkarılacak

Zanlı aleyhindeki soruşturmanın henüz başladığını dile getiren polis, soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün polis hücresinde tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.